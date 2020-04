Das Regime nutzt jede Gelegenheit, um Trumps Politik des maximalen Drucks als menschenverachtend, ja mörderisch zu brandmarken. Washington kontert, die Mächtigen in der Islamischen Republik hätten in ihren aufgeblähten religiösen Stiftungen noch genügend Geld zur Linderung der Not ihrer Landsleute.

Dreistellige Milliardenbeträge werden jeweils genannt, die allein im Umfeld von Revolutionsführer Khamenei gehortet würden. Khajehpour hält das für übertrieben: «Aber es ist tatsächlich so, dass es Mittel gibt, die man besser einsetzen und managen könnte und ich bin der Meinung, dass die Konsequenz der jetzigen Krise sein wird, dass die Regierung gewisse Zahlungen an zum Beispiel religiöse Stiftungen stoppen wird.»

Ob mit dem Argument aus Washington die Sanktionen zu rechtfertigen sind, ist eine andere, politische Frage.