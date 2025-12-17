Der frühere Beamte und Waffenexperte im US-Aussenministerium, Josh Paul, geht mit Trump wie auch mit Biden hart ins Gericht.

Josh Paul überwachte als Direktor beim Büro Political-Military Affairs im US-Aussenministerium fast elf Jahre lang internationale Waffenexporte, unter anderem an Israel. Nur wenige Tage nach Ausbruch des Gaza-Kriegs trat er von seinem Amt zurück. Heute lobbyiert der frühere Staatsangestellte mit seiner neu gegründeten Non-Profit-Organisation «A New Policy» für eine grundlegende Reform in der US-Nahostpolitik.

Als hoher Beamter im Aussenministerium hat Josh Paul sowohl Donald Trump als auch Joe Biden gut kennengelernt. Mit beiden geht er, was die Nahostpolitik betrifft, hart ins Gericht: Trump mache aus der Politik ein Geschäft und lasse sich von persönlichen Vorteilen leiten. Die stark von Eigeninteressen geprägte Politik mache Trump zwar flexibler, aber auch unberechenbarer als Biden, so Paul. Biden dagegen sei als selbst erklärter Zionist und Freund Israels stärker ideologisch motiviert gewesen.

Paul: Israelpolitik in Grundzügen unverändert

In den Grundzügen erkennt Paul allerdings keinen wesentlichen Unterschied in der Israelpolitik beider Präsidenten. Die Aussenpolitik gegenüber Israel sei seit jeher stark von innenpolitischen Überlegungen geprägt und beschäftige auch die amerikanische Bevölkerung.

Die Allianz zwischen beiden Ländern hat eine lange Geschichte: Als erstes Land anerkannten die USA den neu gegründeten Staat Israel und unterstützen diesen bis heute auch militärisch. Kein anderes Land erhält so viel US-Militärhilfe wie Israel.

Genau diese Unterstützung stellte Josh Paul während seiner Arbeit im Aussenministerium infrage. Nach eigenen Worten konnte er es nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren, Waffen zu exportieren, die mitverantwortlich für das Leid in Gaza seien. Nur zehn Tage nach Kriegsbeginn im Herbst 2023 reichte er deshalb seine Kündigung ein.

Legende: Josh Paul (hier bei einem Sitzstreik in Den Haag, 2024) beobachtet, dass sich die US-Politik gegenüber Israel langsam verändert. Viele Politikerinnen und Politiker wendeten sich zunehmend von pro-israelischen Lobby-Gruppen ab, weil ihre Wählerschaft das wünsche. IMAGO/ANP

Als Vertreter der Organisation «A New Policy» ist Paul weiterhin in Washington unterwegs und will die Kongressabgeordneten von einem Kurswechsel überzeugen. Bei den Demokraten würden die Waffenexporte an Israel bereits öffentlich infrage gestellt, sagt Paul. Bei den Republikanern sei die Kritik noch etwas leiser, doch auch dort wachse der Druck.

Paul stellt eine zunehmende Diskrepanz zwischen der US-Politik gegenüber Israel und der breiten Bevölkerung fest: «Das Thema ist längst am Küchentisch der Amerikaner und Amerikanerinnen angekommen.» Diese sähen die Unterstützung für Israel seit dem Gaza-Krieg zunehmend kritisch.

US-Militärhilfe für Israel laut Umfragen unter Druck

Pauls Eindruck wird auch durch aktuelle Umfragen bestätigt. Eine Erhebung der «New York Times» zeigt etwa, dass die Unterstützung der Bevölkerung für Israel seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 kontinuierlich abgenommen hat.

Mittlerweile lehnt laut Umfrage eine Mehrheit der US-Bevölkerung die Militärhilfe für Israel ab, darunter besonders junge Menschen. Paul ist überzeugt, dass diese Nachricht allmählich auch in der Politik ankommt.

Was den Friedensplan von Trump für Gaza betrifft, so ist Paul nicht davon überzeugt, dass dieser bereits eine positive Veränderung im Gaza-Konflikt gebracht hat. Es werde zwar deutlich weniger gekämpft, doch die Lage in Gaza sei weiterhin katastrophal.

Trumps Plan enthalte ausserdem keinen klaren Weg zur palästinensischen Selbstbestimmung. Dies aber wäre laut Paul die Grundlage für einen dauerhaften Frieden im Interesse beider Seiten.