Der Ticker startet um 6:00 Uhr

14:53 IKRK bleibt mit 1800 Angestellten vor Ort Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) kann in Afghanistan mit seinen rund 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter tätig sein. Das Hilfswerk habe seine Kontakte zu den Taliban nie abreissen lassen und benutze diese Kanäle auch weiterhin, sagte Dominik Stillhart, Direktor Operationen beim IKRK. Die humanitäre Lage ist laut Stillhart nach vier Jahrzehnten Krieg, Gewalt, Misswirtschaft sowie der aktuellen Dürre und der Covid-19-Pandemie katastrophal. Er fürchtet um die Grundversorgung, welche die gestürzte Regierung wenigstens in den grösseren Städten einigermassen im Griff hatte. Zudem gehe wahrscheinlich bald das Geld aus. Grosse Sorgen macht sich der Operationsdirektor zudem um die Frauen – gerade in Spitälern seien sie fundamental wichtig. Die IKRK-Mitarbeiterinnen dürften aber arbeiten.

14:27 Taliban besetzen Spitze der Zentralbank Die Taliban haben die Spitze der Zentralbank neu besetzt: Hadschi Mohammad Idris werde helfen, Ordnung in die Institutionen zu bringen und die wirtschaftlichen Probleme anzugehen, mit denen die Bevölkerung konfrontiert sei, heisst es in einer Erklärung eines Sprechers. Seit der Machtübernahme der Islamisten vor mehr als einer Woche sind in Afghanistan die Banken geschlossen und viele Amtsstuben leer. Der Zentralbankchef des Landes, Adschmal Ahmati, ist aus Kabul geflüchtet. Ihm zufolge sind die Vermögenswerte der Notenbank ausserhalb der Reichweite der Taliban. Legende: Taliban-Kämpfer kontrollieren ein Auto in der Hauptstadt Kabul. Reuters

14:16 Deutschland und USA evakuieren zusammen Tausende Menschen Im Zuge der Evakuierungsaktion der deutschen Bundeswehr sind heute zwei weitere Flieger mit insgesamt 378 Schutzbedürftigen an Bord aus Kabul im usbekischen Taschkent gelandet. Die Bundeswehr hat unterdessen fast 3000 Menschen aus Kabul ausgeflogen, teilte das Verteidigungsministerium mit. Auch das US-Militär hat heute bekannt gegeben, wie viele Menschen die Armee bereits evakuiert hat: Seit dem Start der Evakuierungsmission Mitte August hätten die Vereinigten Staaten insgesamt rund 37'000 Menschen entweder selbst aus Afghanistan ausgeflogen oder deren Ausreise ermöglicht. Alleine zwischen dem frühen Sonntagmorgen und dem frühen Montagmorgen hätten 28 Flugzeuge des US-Militärs rund 10'400 Menschen ausser Landes gebracht, teilte das Weisse Haus mit. Gemäss den spanischen Behörden sind mittlerweile rund 450 Menschen aus Afghanistan in Madrid gelandet und werden dort auch versorgt. Mehr zur besonderen Rolle Spaniens bei den Evakuierungen lesen Sie in unserem Online-Artikel. Audio Spanien wichtiger Partner bei Evakuierungsflügen 04:37 min, aus SRF 4 News aktuell vom 23.08.2021. abspielen. Laufzeit 04:37 Minuten.

13:04 Deutsche Verteidigungsministerin: Terrordrohungen nehmen zu Wegen der dramatischen Situation am Flughafen Kabul und der teils blockierten Zugänge versucht die deutsche Bundeswehr nun, auch Menschen ausserhalb des geschützten Flughafens sicher zu den Evakuierungsflügen zu bringen. Die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte gegenüber «Bild TV», es sei im Moment fast nicht mehr möglich, zum Flughafen zu gelangen. «Deswegen müssen wir sehr viel stärker dazu übergehen, die Leute sozusagen abzuholen. Das tun wir.» Die Verteidigungsministerin beschrieb die Lage in Kabul als sehr angespannt. «Wir haben zunehmend auch Drohungen auch von anderen terroristischen Gruppen.» Nach einem Bericht von «Bild TV» haben Elitesoldaten des Kommandos Spezialkräfte eine Münchner Familie aus Kabul gerettet und während der Mission das Gelände des Flughafens verlassen.

12:52 Swiss-Flug bringt Hilfsmaterial für Usbekistan Mit dem Evakuierungsflug der Swiss kommt heute auch Schutzmaterial gegen die Corona-Pandemie in die usbekische Hauptstadt Taschkent. Rund 1.3 Millionen Schutzmasken werden von der Armeeapotheke zur Verfügung gestellt. Die Masken werden laut EDA im Rahmen einer kleinen Zeremonie den usbekischen Behörden übergeben. An Bord des Swiss-Fliegers befinden sich auch acht Mitglieder des Schweizerischen Korps für Humanitäre Hilfe (SKH) des EDA. Zwei Ärzte werden die evakuierten Personen auf dem Rückflug in die Schweiz begleiten. Die weiteren Mitglieder werden das Team in Taschkent verstärken. Der Flug wird ebenfalls von acht Mitarbeitenden des Bundesamtes für Polizei begleitet, welche für die Sicherheit an Bord verantwortlich sind.

12:17 Verschobener Swiss-Flug nach Taschkent gestartet Heute um 10.30 Uhr ist ein Flugzeug der Swiss im Auftrag des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) von Zürich aus Richtung der usbekischen Hauptstadt Taschkent gestartet. Das schreibt das EDA in einer Medienmitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster. Der Flug hätte eigentlich schon am Samstag stattfinden sollen, wurde dann aber wegen der Sicherheitslage verschoben. Das Flugzeug mit rund 300 Sitzplätzen soll Personen nach Europa zurückbringen, die zuvor aus Kabul evakuiert wurden. Zum ersten Mal haben es gestern Lokalmitarbeitende des Kooperationsbüros der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) samt Familien ins Innere des Flughafens Kabul geschafft. Es handelt sich um rund 70 Personen. Sie wurden bereits via Luftbrücke mit der deutschen Bundeswehr nach Taschkent ausgeflogen. Schon zuvor konnten 30 Personen mit Schweizer Bezug ausgeflogen werden. Damit wurden bis heute insgesamt rund 100 Personen evakuiert.

11:25 WHO und Unicef pochen auf humanitäre Luftbrücke Die Weltgesundheitsorganisation WHO und das UN-Kinderhilfswerk Unicef fordern via den Kurznachrichtendienst Twitter, Link öffnet in einem neuen Fenster den unmittelbaren Aufbau einer humanitären Luftbrücke. Nur so sei es möglich, die medizinische Versorgung im Land sicherzustellen. Weil derzeit keine kommerziellen Flüge möglich seien, habe sich die Situation verschärft. 500 Tonnen an medizinischem Material seien derzeit blockiert. Das UN-Kinderhilfswerk hatte bereits angekündigt, weiterhin in Afghanistan präsent zu bleiben – unter anderem, um Lebensmittel und Trinkwasser zu verteilen. Man stocke die lebensrettenden Programme auf, sagte Unicef-Exekutivdirektorin Henrietta Fore: «Wir hoffen, unsere Einsätze in Regionen ausweiten zu können, die wir bislang wegen der unsicheren Lage nicht erreichen konnten.» Nach Angaben von Unicef brauchen rund zehn Millionen Kinder im Land humanitäre Unterstützung. Einer Million Kinder drohe in diesem Jahr akute Unterernährung. Sie könnten ohne Hilfe sterben. 03:13 Video Unicef will in Afghanistan bleiben Aus Tagesschau vom 22.08.2021. abspielen

11:10 Verlängerung der US-Mission: Taliban kündigen Widerstand an Die Taliban wollen einer Verlängerung der Evakuierungsmission westlicher Staaten aus Afghanistan nicht zustimmen. Das sagte Suhail Schahin, ein Sprecher der militant-islamistischen Kämpfer, gegenüber «Sky News». «Würden die USA oder Grossbritannien zusätzliche Zeit erbeten, um die Evakuierungen fortzusetzen, wäre die Antwort ein Nein.» Die für den 31. August festgesetzte Frist der USA sei eine «rote Linie», so Schahin. Sie zu verschieben, käme einer Verlängerung der militärischen Besatzung gleich. Dazu gebe es keinen Grund. «Wenn sie vorhaben, die Besatzung zu verlängern, wird das eine Reaktion hervorrufen.» Den grossen Andrang am Flughafen in Kabul erklärte Schahin mit dem Wunsch vieler Menschen, der Armut zu entfliehen. Ängste vor Unterdrückung durch die Taliban würden als Vorwand genutzt und seien unbegründet. Berichte über Vergeltungsaktionen von Taliban-Kämpfern an Journalisten oder früheren Regierungsmitarbeitern bezeichnete er als «Fake». Jeder Vorfall werde untersucht. 00:30 Video Taliban-Sprecher: «Verlängerung des US-Einsatzes wird eine Reaktion unsererseits provozieren» Aus News-Clip vom 23.08.2021. abspielen

10:25 Grossbritannien: «Ohne USA keine internationale Luftbrücke» Eigentlich sollte Ende Monat Schluss sein mit dem Evakuierungseinsatz der US-Soldaten in Afghanistan – Grossbritanniens Premierminister Boris Johnson will sich aber bei US-Präsident Joe Biden für eine Verlängerung einsetzen. Der britische Verteidigungsstaatssekretär James Heappey sagt nun: Eine Fortsetzung des Evakuierungseinsatzes ohne die USA sei nicht denkbar – vor allem wegen des Betriebs des Flughafens. «Die harte Realität ist, dass es ohne die Unterstützung der USA keine internationale Luftbrücke geben würde.» In Grossbritannien hatte es Forderungen gegeben, die eigene Evakuierungsmission notfalls auch ohne US-Unterstützung fortzusetzen. Legende: Ein US-Soldat trägt am Flughafen von Kabul ein Mädchen zum Gate. Reuters

10:18 Bekannter afghanischer Journalist verlässt das Land Bilal Sarwari, einer der bekanntesten Journalisten Afghanistans, hat nach der Machtübernahme der Taliban das Land verlassen. Vor seinem Abflug sagte Sarwari in einem Video auf Twitter, er und seine Familie hätten nur wenige Sachen mitnehmen können. «Ich habe alles zurückgelassen, wofür ich seit mehr als 20 Jahren gearbeitet habe. Das ist niederschmetternd – vorsichtig formuliert.» Sarwari sagte, er habe sich nie vorstellen können, seine Heimat zu verlassen. Nun sei die Situation jedoch «ausser Kontrolle». Zugleich hegt Bilal Sarwari Hoffnung, dass die Taliban aus Fehlern der Vergangenheit gelernt haben. Sie müssten verstehen, dass sie nun nicht länger eine Schattenregierung seien, sondern grosse Verantwortung trügen und den Übergang vom Kämpfen zum Regieren schaffen. Auf Twitter folgen Sarwari mehr als 187'000 Menschen. Auch viele westliche Journalisten vertrauen auf seine Expertise.

9:52 Norwegische Sanitäter behandeln verletzte afghanische Soldaten Zum Feuergefecht am Flughafen von Kabul sind neue Einzelheiten bekannt: Beim Schusswechsel wurde offenbar ein Soldat der inzwischen aufgelösten afghanischen Armee getötet, der zusammen mit den internationalen Kräften zum Schutz des Flughafens eingesetzt worden war. Auch bei den drei weiteren verletzten Personen handelt es sich um afghanische Sicherheitskräfte, teilt das Einsatzführungskommando der Bundeswehr mit. Die verletzten afghanischen Soldaten seien von norwegischen Sanitätern auf dem Flughafengelände behandelt worden.

9:46 Taliban bekräftigen Wille zu Verhandlungen Aussagen des russischen Botschafters in Kabul haben es bereits angekündigt: Die militant-islamistischen Taliban in Afghanistan sind zum Austausch bereit – sie wollen die offene Machtfrage in der noch nicht von ihnen eroberten Provinz Pandschir durch Gespräche lösen. Man bemühe sich, das Problem mit politischen Mitteln zu lösen, erklärten die Taliban heute auf Twitter. Gleichzeitig hiess es, Taliban-Kämpfer aus den Nachbarprovinzen Pandschirs hätten Positionen in der Nähe der Provinz bezogen. Pandschir im Nordosten Kabuls ist die einzige Provinz, die noch nicht von den Islamisten kontrolliert wird. 02:16 Video Afghanistan: Widerstand im Pandschir-Tal Aus Tagesschau vom 22.08.2021. abspielen

9:41 OIC: Afghanistan vor Terrorismus schützen Afghanistan dürfe nie wieder eine Plattform für Terroristen werden – dies hält die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) nach einem ausserordentlichen Treffen von gestern fest. In der Abschlusserklärung zeigt sich die Organisation auch besorgt über die humanitäre Lage in Afghanistan. Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit ist ein Zusammenschluss von fast 60 Staaten, in denen der Islam bedeutende Religion ist – sie versteht sich selbst als Stimme der muslimischen Welt. Legende: In Frankreich sind die Menschen am Sonntag für Afghanistan auf die Strasse gegangen. Keystone

9:15 Abzug der US-Truppen: Johnson will bei Biden intervenieren Der britische Premierminister Boris Johnson möchte US-Präsident Joe Biden offenbar dazu bringen, seine Truppen noch nicht Ende Monat abzuziehen. Dafür will Johnson die morgige Zusammenkunft der G7-Staaten nutzen. Allerdings ist fraglich, wie gut die Chancen für einen weiteren Verbleib der US-Truppen in Afghanistan stehen. Der britische Verteidigungsstaatssekretär James Heappey ist diesbezüglich nicht sehr optimistisch, wie er gegenüber «Sky News» sagte. Es sei doch eher unwahrscheinlich, dass die Taliban die Präsenz internationaler Kräfte in Afghanistan tolerieren würden. US-Präsident Biden selbst hatte jüngst nicht ausgeschlossen, die Evakuierungsmission der USA allenfalls über den 31. August hinaus zu verlängern. Er sei im Gespräch darüber mit anderen Staaten – hoffe aber, dass die USA nicht länger bleiben müssten.

8:27 Kommt's zur Afghanistan-Konferenz auf Schweizer Boden? Wie die «Neue Zürcher Zeitung» schreibt, liebäugelt Aussenminister Ignazio Cassis mit einem Afghanistan-Sondergipfel in der Schweiz. Der Bundesrat habe Staatssekretärin Livia Leu den Auftrag erteilt, die Durchführung einer entsprechenden Konferenz zu prüfen. Die «NZZ» stützt sich bei dieser Meldung auf zwei gut unterrichtete Quellen. Gemäss einer dritten Person hätten in dieser Sache auch schon Gespräche auf internationaler Ebene stattgefunden. Zweck einer solchen Konferenz könnte laut der «NZZ» beispielsweise die Organisation eines humanitären Korridors aus Afghanistan hinaus sein – oder auch Verhandlungen mit den Taliban. Denkbar wäre, den Schweizer Gipfel am Rande der UNO-Generalversammlung durchzuführen, die am 14. September in New York beginnt.

8:22 Grossbritannien und England vermelden erfolgreiche Einsätze Der britische Evakuierungseinsatz hat nach Angaben der Regierung Fahrt aufgenommen: Innert 24 Stunden seien 1721 Menschen in acht Maschinen der Royal Air Force ausgeflogen worden, teilte ein Staatssekretär des Verteidigungsministeriums gestern mit. Insgesamt habe man bislang mehr als 5000 Menschen ausgeflogen, sagte der britische Botschafter in Kabul, Laurie Bristow, in einem Video auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Es gebe aber weiterhin extrem viel zu tun. Auch Italien konnte laut Aussenminister Luigi Di Maio bereits 1600 Menschen über die Luftbrücke des italienischen Militärs aus Afghanistan holen. Italien will bei seiner Evakuierung früherer afghanischer Mitarbeiter und ihrer Familien insgesamt ungefähr 2500 Afghaninnen und Afghanen aus Kabul ausfliegen.

7:45 Neue Details zum Schusswechsel beim Nordtor des Flughafens Gemäss der deutschen Bundeswehr hat sich der Schusswechsel heute gegen 04.15 Uhr (MESZ) am Nordtor des Flughafens von Kabul zugetragen. Beim Feuergefecht afghanischer Sicherheitskräfte sowie deutscher und US-amerikanischer Soldaten mit unbekannten Angreifern ist eine afghanische Sicherheitskraft getötet worden. Drei weitere Personen wurden verletzt. Die deutsche Botschaft hatte erst kurz zuvor gewarnt, dass es an den Zugängen immer noch sehr häufig zu gefährlichen Situationen und bewaffneten Auseinandersetzungen komme. Das Tor im Norden sei weiter geschlossen. Aufgrund der Sicherheitslage riet die Botschaft Bundesbürgern und afghanischen Ortskräften «dringend» von Fahrten zum Flughafen ab. Die US-Regierung hatte erst gestern Sorgen vor einem Anschlag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) am Flughafen oder in der Umgebung geäussert. «Die Bedrohung ist real, sie ist akut, sie ist anhaltend», sagte Jake Sullivan, der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, im Sender CNN. Legende: Ein US-Soldat eskortiert eine Familie beim Flughafen in Kabul. Reuters

7:32 SEM: Kontingent für 10'000 Flüchtlinge «nicht hilfreich» Der Bundesrat will bis anhin rund 230 Menschen ein humanitäres Visum geben. Mario Gattiker, Staatssekretär für Migration (SEM), warnt vor falschen Signalen: Es sei «nicht hilfreich», ein Kontingent für 10'000 afghanische Flüchtlinge bereitzustellen, die Grenzen Afghanistans seien weitgehend geschlossen. Ob es im grossen Stil zu Fluchtbewegungen komme, lasse sich noch nicht beurteilen, sagte Gattiker gegenüber der «Neuen Zürcher Zeitung». Gattiker lehnt Visa-Erleichterungen, wie es sie 2013 in der Syrien-Krise gab, für Verwandte von Afghanen über den engsten Familienkreis hinaus ab. In der SRF-Samstagsrundschau begründet er dies wie folgt: «Wenn man das heute für Afghanistan machen würde, hätten wir zehntausende Menschen dieser stark gewachsenen Community in der Schweiz. Das wäre logistisch nicht zu bewältigen. Und ich glaube, es wäre auch nicht die richtige Antwort, da viele dieser Leute bereits als Flüchtlinge in Pakistan oder im Iran leben.» Man müsse zuerst die besonders gefährdeten Personen schützen. Audio Mario Gattiker: Warum ist die Schweiz nicht grosszügiger? 29:52 min, aus Samstagsrundschau vom 21.08.2021. abspielen. Laufzeit 29:52 Minuten.

6:57 Feuergefecht am Flughafen: Ein Toter, drei Verletzte Bei Gefechten afghanischer Sicherheitskräfte sowie deutscher und US-amerikanischer Soldaten mit unbekannten Angreifern am Nordtor des Flughafens Kabul ist eine afghanische Sicherheitskraft getötet worden. Drei weitere wurden am Montagmorgen verletzt, wie die Bundeswehr auf Twitter mitteilte. Alle Soldaten der Bundeswehr blieben demnach unverletzt.