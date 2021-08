Biden: «Wenn die USA sagen, etwas ist wichtig, dann tun wir, was wir gesagt haben, was wir tun würden» (auf die emotionale Frage eines Journalisten, deshalb weiter evakuiert wird)

Auch sagte der US-Präsident: «Es war an der Zeit, einen 20-jährigen Krieg zu beenden». Auf die Frage eines Journalisten, ob er hinter seiner Entscheidung stehe, sagte Biden: «Ja, das tue ich. Ich war nie der Meinung, dass wir amerikanische Leben opfern sollten, um eine demokratische Regierung in Afghanistan zu etablieren.»

Auf die die Frage eines Journalisten, ob nun trotz des Angriffs weiter evakuiert würde, antwortete Biden: «Wenn die USA sagen, etwas ist wichtig, dann tun wir, was wir gesagt haben, was wir tun würden.»

Das US-Militär werde zudem Einsätze gegen die für den Anschlag verantwortliche Terrormiliz Islamischer Staat (IS) durchführen, kündigte er an. Seine Befehlshaber seien anvisiert worden, entsprechende Ziele herauszusuchen. Im Fokus stünden die Führung und wichtige Einrichtungen der Terrormiliz.

US-Präsident Joe Biden hat nach dem tödlichen Anschlag in der Nähe des Flughafens von Kabul den dafür verantwortlichen Terroristen mit Vergeltung gedroht. «Wir werden nicht vergeben, nicht vergessen – wir werden euch jagen», sagte Biden am Donnerstag im Weissen Haus.

Zudem gebe es keine Beweise für eine «geheime Absprache» zwischen den Taliban und dem Islamischen Staat (IS) beim Anschlag in der Nähe des Flughafens von Kabul, so Biden weiter.

Der örtliche IS-Ableger Khorasan sei seit einigen Jahren in Afghanistan aktiv und verübe immer wieder Anschläge, so SRF-Korrespondentin Anita Bünter. «Der IS sieht alle Muslime, die nicht auf seiner Seite sind, als Verräter. Er bekämpft auch die Taliban, ebenso den Westen. Mit den Anschlägen am Flughafen hat er nun beide getroffen.»

Das Ministerium war am Mittwoch noch von bis zu 1500 US-Bürgern in Afghanistan ausgegangen. Inzwischen sei aber bestätigt, dass etwa 500 von ihnen bereits evakuiert worden seien.

In Afghanistan befinden sich nach Angaben des US-Aussenministeriums noch rund 1000 amerikanische Staatsbürger. Die Regierung stehe mit ihnen in Kontakt, und rund zwei Drittel hätten erklärt, dass sie bereits Schritte unternähmen, um das Land zu verlassen, erklärte das Ministerium.

Der in Afghanistan aktive Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat sich zum Anschlag am Flughafen von Kabul bekannt. Der IS-Khorasan, wie der IS sich in Afghanistan und Pakistan nennt, teilte dies über eine im Internet verbreitete Nachricht mit. Der IS war in Afghanistan Anfang 2015 aufgetaucht. Er will dort und auf pakistanischem Gebiet eine «Provinz» namens IS-Khorasan etablieren und hat Anschläge vor allem auf schiitische Ziele verübt.

Das US-Militär rechne mit weiteren Angriffen der Terroristen. «Wir glauben, es ist ihr Wunsch, diese Angriffe fortzusetzen, und wir rechnen damit, dass sich diese Angriffe fortsetzen werden», sagte McKenzie. «Wir tun alles, was wir können, um auf diese Angriffe vorbereitet zu sein», sagte er. Dazu gebe es auch Gespräche mit den Taliban, die für die Sicherheit ausserhalb des Flughafens verantwortlich seien. Es handle sich um eine «extrem aktive Bedrohungssituation» in der mit weiteren Angriffen zu rechnen sei, sagte der General weiter. Das US-Militär geht vorerst nicht davon aus, dass die militant-islamistischen Taliban bei dem Anschlag ihre Finger im Spiel hatten.

Bei dem Terrorangriff haben sich nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums mindestens zwei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Nach den Detonationen hätten eine Reihe von Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) das Feuer auf Zivilisten und Soldaten eröffnet, sagte US-General Kenneth McKenzie. Die afghanischen Behörden sprechen mittlerweile von insgesamt 60 Todesopfern und über 140 Verletzten.

Die US-Streitkräfte setzen die Evakuierungsmission in Kabul auch nach dem verheerenden Terrorangriff fort. Alles andere würde das von den getöteten Soldaten erbrachte Opfer entehren, so Verteidigungsminister Lloyd Austin. Er sprach den Familienangehörigen und Kameraden der getöteten und verletzten US-Soldaten sein Beileid aus.

«Es ist genau das geschehen, was die USA und auch US-Präsident Joe Biden befürchtet haben», ergänzt US-Korrespondent Pascal Weber. Nun habe Biden allerdings ein grosses Problem. «Bislang konnte er seinen zahlreichen Kritikern entgegenhalten, dass die USA seit dem 14. August fast 100'000 Menschen aus Kabul evakuiert haben, und das, ohne amerikanische Opfer.» Bidens wichtigstes Ziel werde es bleiben, die Evakuierungen und den Abzug so schnell wie möglich zu beenden.

Die Lage in Kabul ist unübersichtlich. Es wird vermutet, dass der IS hinter den Anschlägen am Kabuler Flughafen steht. «Der IS ist laut Experten aktuell die einzige Organisation, die die Kraft oder Macht hätte, einen solchen Anschlag innerhalb Afghanistans zu verüben», sagt SRF-Korrespondentin Anita Bünter. Der IS sei mit den USA und auch mit den Taliban verfeindet. Es sehe danach aus, dass sich die Lage weiter zuspitzen könnte.

20:38

Deutscher Aussenminister läutet zweite Phase der Rettungsaktion ein

Die deutsche Bundesregierung will nach dem Ende des Evakuierungseinsatzes durch das Militär auf anderem Weg versuchen, Schutzbedürftige bei der Ausreise zu helfen. «Die militärische Evakuierung ist nun beendet. Aber unsere Arbeit geht weiter und zwar so lange, bis alle in Sicherheit sind, für die wir in Afghanistan Verantwortung tragen», sagte Bundesaussenminister Heiko Maas am Donnerstag in Berlin.

Die Hilfsaktion gehe in eine neue Phase, sagte Maas. Man versuche weiterhin, in Afghanistan verbliebene Deutsche sowie Lokalpersonal bei der Ausreise zu unterstützen. Botschaften in Nachbarstaaten sollen darum Einreisepapiere für die Betroffenen erteilen. Auch besonders gefährdeten Afghaninnen und Afghanen sollen eine unkomplizierte Möglichkeit erhalten, nach Deutschland zu gelangen.