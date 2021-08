Der Ticker startet um 6:00 Uhr

14:21 CIA-Direktor traf Vizechef der Taliban Der Direktor des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, William Burns, hat Agenturberichten zufolge den Vizechef der Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, zu einem persönlichen Gespräch getroffen. Die beiden seien am Montag in der afghanischen Hauptstadt Kabul zusammengekommen, schrieb die «Washington Post» am Dienstag unter Berufung auf Regierungskreise. Es sei das bislang hochrangigste Treffen zwischen der Regierung von US-Präsident Joe Biden und den Taliban gewesen, seitdem die Islamisten vor gut einer Woche die Macht in Afghanistan übernommen haben. Die CIA habe sich auf Anfrage nicht dazu äussern wollen. Baradar wird als möglicher künftiger Regierungschef gehandelt. Die US-Regierung steht angesichts der Evakuierungsmission am Flughafen der Hauptstadt Kabul in regelmässigem Austausch mit den Taliban. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, hatte erst am Montag gesagt, man kommuniziere «mehrmals am Tag» mit den Taliban. Genauer wollte er sich dazu nicht äussern. Legende: Mullah Abdul Ghani Baradar, Vizechef der Taliban, am 18. März 2021. Keystone

14:06 Kramp-Karrenbauer: Gefahr von Selbstmordattentaten in Kabul wächst Die Bundeswehr wird die Evakuierungen aus Afghanistan nach Worten der deutschen Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer so lange wie möglich fortsetzen. Sie sei in Sorge wegen der wachsenden Gefahr von Angriffen anderer Terrorgruppen in Kabul, sagte die CDU-Politikerin zu Journalisten. Nach Einschätzung des Ministeriums hat sich die Bedrohungslage verschärft. Denn es bestehe zunehmend die Gefahr, dass Selbstmordattentäter in die afghanische Hauptstadt einsickerten. Die Bundesverteidigungsministerin sagte ausserdem gemäss der Nachrichtenagentur Reuters, man sollte die bisherige Weigerung der Taliban bezüglich einer Verlängerung der Evakuierungen aus Kabul über den 31. August hinaus «sehr ernstnehmen». Sie könne nur schwer einschätzen, was passieren würde, wenn die USA die Rettungsflüge dennoch fortsetzten. Hier müsse die Regierung in Washington genau abwägen, sagt die Ministerin zu Journalisten. Ob die Taliban in den Verhandlungen mit dem Westen nur den Preis hochtreiben wollten oder ob es «ganz hart» kommen könne, müssten die Experten jetzt genau abwägen.

13:43 Afghanische Flagge an Paralympics Keine Athleten, aber zumindest die Flagge ist dabei: In einer Geste der Solidarität hat das Internationale Paralympische Komitee (IPC) bei der Eröffnungsfeier die fehlenden Sportler aus Afghanistan gewürdigt. Ein Volunteer trug beim Einmarsch der Nationen an fünfter Stelle die afghanische Fahne ins Stadion. IPC-Präsident Andrew Parsons hatte angekündigt, die paralympische Bewegung wolle mit dieser Aktion ihre «Haltung deutlich machen». Für die afghanischen Sportler gab es aufgrund der verheerenden Lage in der Heimat keinen Weg, um nach Tokio zu reisen. In Japan hätten die beiden Taekwondo-Kämpfer Zakia Khudadadi und Hossain Rasouli für Afghanistan starten sollen. Legende: Zeichen der Solidarität: Ein Volunteer trug beim Einmarsch der Nationen die afghanische Fahne ins Stadion. Keystone

13:17 Internationale Gemeinschaft soll vor dem Winter Lebensmittel spenden Das UNO-Welternährungsprogramm (WFP) fordert die internationale Gemeinschaft zu Lebensmittelspenden im Wert von 200 Millionen Dollar auf. Die Bereitstellung von Lebensmitteln sei dringend, da sie nach Beginn des Winters nicht mehr in entlegene Teile Afghanistans gebracht werden könnten, sagt die für das Land zuständige WFP-Managerin Anthea Webb. «Sobald es anfängt zu schneien, ist es schlicht zu spät.» Staaten, die nach der Machtübernahme der Taliban einen Flüchtlingsansturm aus Afghanistan befürchten, sollten Hilfseinsätze für die im Land verbleibenden Menschen unterstützen, mahnt Webb.

13:04 WHO: Es droht ein Engpass bei medizinischen Gütern Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verfügt nach eigenen Angaben nur noch über medizinische Vorräte für eine Woche. Mehr als 500 Tonnen solcher Güter wie OP-Ausrüstungen oder Mittel zur Versorgung von Unterernährten gelangten wegen der Einschränkungen am Kabuler Flughafen derzeit nicht ins Land, sagte ein WHO-Vertreter gemäss der Nachrichtenagentur Reuters. Auch werde ein Anstieg der Corona-Infektionen befürchtet, weil die Zahl der durchgeführten Tests in der vergangenen Woche um 77 Prozent gesunken sei. Dagegen hielten 95 Prozent der medizinischen Einrichtungen ihren Betrieb aufrecht. Allerdings seien mehrere weibliche Angestellte nicht mehr zum Dienst erschienen und einige Patientinnen wagten nicht, ihre Häuser zu verlassen und zum Arzt zu gehen.

12:48 China erhebt Vorwürfe gegen Nato-Staaten Bei der von Kritik an den Taliban geprägten Dringlichkeitssitzung des UNO-Menschenrechtsrats erhebt China scharfe Vorwürfe gegen westliche Soldaten. «Die USA, Grossbritannien, Australien und andere Länder müssen für Menschenrechtsverletzungen durch ihre Militärs in Afghanistan zur Rechenschaft gezogen werden», sagt der Botschafter der Volksrepublik, Chen Xu. «Unter dem Banner von Demokratie und Menschenrechten intervenieren die USA und andere Länder militärisch in souveränen Staaten, die eine ganz andere Geschichte und Kultur haben, und stülpen ihnen ihr eigenes Modell über.» Das habe grosses Leid gebracht und müsse bei der laufenden Sitzung besprochen werden. Legende: Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen befasst sich in einer Sondersitzung in Genf mit der humanitären Lage in Afghanistan. Reuters

12:02 Frankreich will Luftbrücke am Donnerstag beenden Frankreichs Evakuierungseinsatz in Afghanistan steht möglicherweise kurz vor seinem Ende. Man werde die Luftbrücke am Donnerstag beenden, falls die USA sich wie angekündigt am 31. August aus dem Land zurückzögen, sagte Nicolas Roche, Büroleiter von Frankreichs Aussenminister Jean-Yves Le Drian, gegenüber französischen Medien. «Es bleiben uns also drei Tage.» Am 31. August sollen nach Willen der militant-islamistischen Taliban alle ausländischen Truppen das Land verlassen haben. Die USA hatten zuletzt betont, man wolle die Evakuierungsmission möglichst innerhalb dieser Frist abschliessen.

11:39 EU erhöht Hilfsgelder auf 200 Millionen Euro EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat zum G7-Sondergipfel eine deutliche Erhöhung der humanitären Hilfe für notleidende Afghanen angekündigt. Es sollen in diesem Jahr aus dem EU-Haushalt mehr als 200 Millionen Euro für Unterstützungsleistungen zur Verfügung gestellt werden. Das ist rund vier Mal so viel Geld wie ursprünglich geplant. Die Hilfen werden laut von der Leyen sowohl Menschen innerhalb Afghanistans als auch Flüchtlingen zugutekommen. Angesichts der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan wollen die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten heute Nachmittag bei einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen und über Hilfen für die Bevölkerung beraten. Zu der Gruppe der wichtigen Industrieländer gehören die USA, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Japan und Kanada. Die Spitzenvertreter der EU sind zudem auch immer mit dabei.

11:09 UNO: Berichte über Menschenrechtsverletzungen Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan werden schwere Verletzungen von Menschenrechten aus dem Krisenstaat gemeldet. Darüber berichtete heute in Genf die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, bei einer Sondersitzung des UNO-Menschenrechtsrats zur brisanten Lage in Afghanistan. Nach diesen Berichten gab es etwa Massenhinrichtungen von Zivilisten und ehemaligen Angehörigen der afghanischen Sicherheitskräfte. Der Bewegungsspielraum von Frauen sei in manchen Regionen eingeschränkt worden, Mädchen dürften teils nicht mehr zur Schule gehen. Friedliche Proteste würden unterdrückt und Minderjährige zum Waffendienst geholt. Die Berichte seien glaubhaft, betonte Bachelet. «Es bestehen gravierende Risiken für Frauen, Journalisten und die neue Generation von Leitfiguren der Zivilgesellschaft, die in den vergangenen Jahren in Erscheinung traten», sagte Bachelet. 00:32 Video UNO-Kommissarin Michelle Bachelet über Menschenrechtsverletzungen Aus News-Clip vom 24.08.2021. abspielen

10:38 Evakuierte Afghanen in Frankreich unter Beobachtung Fünf Afghanen, die nach Frankreich ausgeflogen wurden, stehen wegen mutmasslicher Nähe zu den militant-islamistischen Taliban unter Beobachtung der Sicherheitsbehörden. Einer von ihnen sei am Montagabend in Polizeigewahrsam genommen worden, weil er sich nicht an seine Aufenthaltsauflagen gehalten habe, sagte Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin dem Sender «Franceinfo». Der Mann habe «offensichtlich eine Verbindung zu den Taliban», habe aber der französischen Armee bei der Evakuierung von Landsleuten und Afghanen geholfen. Die vier anderen Personen, die unter behördlicher Beobachtung stehen, stammen demnach aus dem Umfeld des Mannes. Die Zeitung «Le Monde» berichtete unter Berufung auf ein offizielles Dokument, der Mann habe zugegeben, in den Tagen vor dem 18. August als Verantwortlicher eines Taliban-Checkpoints in Kabul Waffen getragen zu haben. Frankreich hat laut dem Aussenministerium seit der Machtübernahme der Taliban mehr als 1000 Afghanen nach Frankreich gebracht.

10:29 Italienischer Verband will Fussballer und Fussballerinnen aufnehmen Der italienische Fussball-Verband FIGC will afghanische Fussballer und Fussballerinnen auf der Flucht vor den militant-islamistischen Taliban aufnehmen. Sie sollen im Trainingszentrum der Azzurri in Coverciano bei Florenz untergebracht werden, kündigte Verbandschef Gabriele Gravina in einem offenen Brief an, der von «Tuttosport» veröffentlicht wurde. «Wir wollen unseren Beitrag leisten. Niemand darf seines Traums beraubt werden, Fussball zu spielen», betonte Gravina. Er lobte die Initiative des Weltverbandes FIFA, der sich auf internationaler Ebene um das Schicksal afghanischer Fussballer bemüht. Das italienische Militär hat über seine Luftbrücke bisher mehr als 1800 Afghaninnen und Afghanen aus Kabul ausgeflogen.

9:25 Grossbritannien hält Verlängerung des Zeitfensters für unwahrscheinlich Grossbritannien rechnet nicht damit, dass die westlichen Staaten das Zeitfenster für Evakuierungsflüge für ihre eigenen Bürger und für Afghanen aus Kabul vergrössern werden. Er bezweifle, dass der Einsatz über den 31. August hinaus verlängert werde, sagte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace dem Sender «Sky News». Dass er einen solchen Schritt für unwahrscheinlich halte, liege nicht nur an der Ablehnung einer Verlängerung durch die Taliban. Auch wenn man sich die öffentlichen Erklärungen von US-Präsident Joe Biden ansehe, sei nicht damit zu rechnen. Grossbritannien habe in den vergangenen 24 Stunden mehr als 2000 Menschen ausgeflogen, fügt Wallace hinzu. Er äusserte sich vor Beginn der Beratungen der G7-Staaten, deren Vorsitz Grossbritannien derzeit hat.

8:31 Swiss-Flieger bringt 219 Passagiere in die Schweiz In der Nacht auf Dienstag ist die Swiss-Chartermaschine aus Taschkent in Zürich Kloten gelandet. An Bord befanden sich 219 Personen, die aus Afghanistan evakuiert wurden. Der Flug aus Usbekistan sei kurz nach 1 Uhr gelandet, twitterte das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Dienstag. Laut EDA waren an Bord der Swiss-Maschine 141 afghanische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kooperationsbüros der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) und ihre Angehörigen sowie 78 weitere Personen aus Afghanistan, Deutschland und Schweden. Bis Montag hatte der Bund rund 100 Personen aus Kabul ausfliegen lassen. Laut EDA waren darunter auch erste Lokalangestellte mit ihren Familien. Das vom EDA gecharterte Swiss-Flugzeug war am Montag um 10.30 nach Taschkent geflogen, um sie abzuholen. Ursprünglich war der Flug in die usbekischen Hauptstadt nach EDA-Angaben am Samstag geplant. Wegen der prekären Lage am Flughafen in Kabul wurde er kurzfristig verschoben.

7:49 Harris verteidigt den Abzug der US-Truppen US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat den Abzug der amerikanischen Truppen aus Afghanistan verteidigt. Präsident Joe Biden habe «die mutige und richtige Entscheidung» getroffen, einen seit 20 Jahren dauernden Krieg zu beenden, sagte Harris bei einem Besuch in Singapur. «Wir hatten das erreicht, wofür wir dorthin gegangen waren.» Nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban liege der Fokus nun auf der Evakuierung von US-Amerikanern, von Bürgern aus Partnerländern und von Afghanen, die mit den USA zusammengearbeitet haben.

7:22 Evakuierungen möglicherweise nicht bis Ende August abgeschlossen Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des US-Repräsentantenhauses, Adam Schiff, geht nicht von einem Abschluss der Evakuierungen bis zum 31. August aus. «Ich halte es zwar für möglich, aber angesichts der Zahl der Amerikaner, die noch evakuiert werden müssen, für sehr unwahrscheinlich», sagte Schiff nach einem Briefing von Geheimdienstmitarbeitern zu Reportern. US-Präsident Joe Biden will offenbar binnen 24 Stunden über eine Verlängerung der Abzugsfrist entscheiden, wie die Nachrichtenagentur Reuters in der Nacht auf Dienstag berichtete. Biden wolle dem Pentagon Zeit zur Vorbereitung einräumen, erklärte demnach ein Regierungsbeamter Reuters. Die Frist läuft am 31. August aus. 00:23 Video Statement von Adam Schiff zur Evakuierungs-Deadline Aus News-Clip vom 24.08.2021. abspielen

4:45 G7-Staats- und Regierungschefs beraten sich am heutigen Dienstag Die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden westlichen Industrienationen sowie Vertreter der EU beraten an diesem Dienstag bei einem Sondergipfel über die Situation in Afghanistan. Teilnehmen sollen auch die Generalsekretäre der Nato und der Vereinten Nationen. Bei dem virtuellen Treffen am Nachmittag solle neben der Evakuierungsmission auch die langfristige Entwicklung des Landes auf dem Programm stehen, erklärte die britische Regierung. Zudem soll es darum gehen, wie die Errungenschaften der vergangenen 20 Jahre geschützt werden könnten, vor allem im Hinblick auf die Bildung von Mädchen und die Rechte von Frauen und Minderheiten. Eine grosse Rolle dürfte die Frage spielen, ob die Evakuierungen über den 31. August hinaus fortgesetzt werden können. Grossbritanniens Premierminister Boris Johnson, der die Sitzung leiten wird, will sich nach Regierungsangaben aus London für eine Verlängerung bei US-Präsident Joe Biden stark machen.

2:42 Schweizer Evakuierungsflug in Kloten gelandet Der vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) gecharterte Swiss-Flieger mit den aus Kabul evakuierten Personen ist in der Schweiz angekommen. Der Flug LX8845 von der usbekischen Hauptstadt Taschkent nach Kloten ist gemäss Flightradar24 am frühen Dienstagmorgen um 1.47 Uhr gelandet. Nicht bekannt ist zurzeit, wie viele Passagiere an Bord der Swiss-Maschine waren. Auch gibt es keine Angaben darüber, ob noch weitere Evakuierungsflüge geplant sind. Nach Angaben des Aussenministeriums hat die Schweiz bis am Montag rund 100 Personen aus Kabul ausgeflogen. Darunter seien auch lokale Mitarbeiter des Kooperationsbüros der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) mit ihren Familien – insgesamt rund 70 Personen, wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt. Ursprünglich war der Start der vom EDA gecharterten Swiss-Maschine nach Taschkent am Samstag geplant gewesen. Wegen der prekären Lage am Flughafen in Kabul wurde er kurzfristig verschoben. Legende: Die Swiss-Maschine landete heute Nacht in Zürich. BRK News

0:20 Afghanische Frauenrechtlerin Ghafari in Deutschland eingetroffen Die aus Afghanistan geflohene Frauenrechtlerin Zarifa Ghafari ist am Montagabend in Deutschland eingetroffen. Wie die nordrhein-westfälische Staatskanzlei berichtete, landete sie zusammen mit Familienmitgliedern am Flughafen Köln/Bonn. Anschliessend traf sie in Düsseldorf den NRW-Ministerpräsidenten und Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU). Die 1992 geborene frühere Bürgermeisterin der afghanischen Stadt Maidan Shahr hatte laut einem Bericht der «Bild am Sonntag» erst vergangene Woche unter dramatischen Umständen den Flughafen Kabul erreicht. Von dort war sie über Islamabad nach Istanbul ausgeflogen worden. Am Montagabend landete sie dann im Rheinland. Laschet nannte sie nach einem Gespräch «eine der engagiertesten Frauen Afghanistans». «Wir müssen das Schicksal der Frauen in Afghanistan im Bewusstsein halten», sagte er. «Wir müssen darüber reden, wir müssen Druck machen auf die Taliban. Und wir müssen noch mehr Frauen in den nächsten Tagen, so vielen wie möglich, helfen, das Land zu verlassen.» Legende: Keystone

22:33 Vereinbarung mit USA: Spanien nimmt bis zu 4000 Afghanen vorübergehend auf Spanien kann vorübergehend bis zu 4000 Afghanen, die für die USA gearbeitet haben, auf zwei Militärstützpunkten aufnehmen. Das gibt Verteidigungsministerin Margarita Robles bekannt. Einer Vereinbarung zwischen Madrid und Washington zufolge könnten die Afghanen bis zu zwei Wochen in Spanien bleiben. Sie sollen dann von den Stützpunkten Moron de la Frontera nahe Sevilla sowie Rota nahe Cadiz in andere Länder gebracht werden. Legende: Der Stützpunkt Moron de la Frontera: Hier könnten evakuierte Afghanen für zwei Wochen Zuflucht finden. Reuters/Archivbild