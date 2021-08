Der Ticker startet um 6:00 Uhr

17:03 Pentagon spricht von zwei Explosionen Laut dem Pentagon gab es noch eine weitere Explosion in Kabul, vor einem Hotel. Die erste Detonation sei das Ergebnis eines «komplexen Angriffes», der US- und zivile Opfer zur Folge gehabt habe. Auch das türkische Verteidigungsministerium berichtet, dass es zwei Explosionen ausserhalb des Flughafens gegeben habe.

16:33 Taliban: Mindestens 13 Todesopfer bei Explosion Bei der Explosion ausserhalb des Flughafens in Kabul sind mindestens 13 Personen getötet worden. Dies teilten die Taliban mit. Auch Kinder seien unter den Opfern. Offenbar handelt es sich um ein Selbstmordattentat. Das Pentagon spricht von «einer unbekannten Zahl von Opfern». Unter den Verletzten nach der Explosion sind möglicherweise bis zu drei Mitglieder der US-Streitkräfte, wie Reuters von einem Insider unter Berufung auf vorläufige Angaben erfahren hat. «Nach bisherigen Erkenntnissen kam es heute Nachmittag gegen 15.20 Uhr MESZ zu einer Explosion im Aussenbereich des Flughafens Kabul», teilte das deutsche Einsatzführungskommando mit. Einsatzkräfte der Bundeswehr seien nicht betroffen. Nähere Informationen lägen aber noch nicht vor.

15:55 Explosion ausserhalb des Flughafens in Kabul Ausserhalb des Flughafens der afghanischen Hauptstadt Kabul ist es zu einer Explosion gekommen. Das schreibt der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, auf Twitter. Über mögliche Opfer sei bislang noch nichts bekannt. Das Ministerium werde weitere Details bekannt geben, sobald diese verfügbar seien. Die Explosion geht US-Kreisen zufolge offenbar auf ein Selbstmordattentat zurück. Dies gehe aus einem ersten Bericht hervor, die Erkenntnisse könnten sich noch ändern. In den vergangenen Tagen hatte es zunehmend Warnungen vor Terroranschlägen rund um den Flughafen in Kabul gegeben.

15:52 US-Evakuierungsflüge dauern bis zum Ende der Frist an Das US-Verteidigungsministerium ist Befürchtungen entgegengetreten, die Evakuierungsflüge der USA am Flughafen in Kabul könnten bereits mehrere Tage vor dem geplanten Abzug der amerikanischen Truppen enden. «Die Evakuierungsoperationen in Kabul werden nicht in 36 Stunden abgeschlossen sein», schreibt Pentagon-Sprecher John Kirby auf Twitter. Die USA wollten bis zum Ende der Mission weiter «so viele Menschen wie möglich evakuieren». Bis zum Monatsende am kommenden Dienstag wollen die USA ihre Truppen aus Kabul abziehen.

15:25 Kramp-Karrenbauer: Terrorbedrohung in Kabul «massiv verschärft» Die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat vor einer immer weiter wachsenden Terrorgefahr um den Flughafen im afghanischen Kabul gewarnt. «Wir wissen, dass die Terrordrohungen sich massiv verschärft haben, dass sie deutlich konkreter geworden sind», sagte sie in Berlin. Kramp-Karrenbauer sagte, man arbeite zwar «fieberhaft» an der weiteren Evakuierung, müsse aber die Terrorgefahr berücksichtigen. «Das ist keine Einzelfrage für die Bundesrepublik Deutschland, das ist im Moment die Einsatzsituation für alle anderen Staaten auch.» Der Evakuierungseinsatz der Bundeswehr soll wegen des bevorstehenden Abzugs der US-Streitkräfte vom Flughafen und der wachsenden Terrorgefahr in Kürze enden. Man bemühe sich «ohne Bruch» in die «Phase zwei» der Evakuierung nach dem Ende des Bundeswehreinsatzes zu kommen, betonte die Ministerin. In dieser Phase werde es darum gehen, auf diplomatischem Weg zu versuchen, Menschen die Ausreise zu ermöglichen.

15:08 Boris Johnson hofft auf Zustimmung der Taliban für Ausreise von Afghanen Der britische Premier Boris Johnson hofft auf die Kooperation der militant-islamistischen Taliban, um auch nach dem Ende des US-Militäreinsatzes Menschen aus Afghanistan ausfliegen zu können. Das sei die Vorbedingung für die Fortsetzung von Entwicklungshilfe sowie normaler diplomatischer und politischer Beziehungen, sagte der konservative Politiker in London. «Wenn sie Entwicklungshilfe erhalten wollen und eine diplomatische, politische Beziehung mit der Aussenwelt haben wollen, dann ist freies Geleit für diejenigen, die weg wollen, die Bedingung», so Johnson.

14:38 Innerhalb von 24 Stunden über 13'000 Menschen ausgeflogen In den Endzügen der militärischen Evakuierungsmission in Afghanistan sind binnen 24 Stunden erneut mehr als 13'000 Menschen aus Kabul ausgeflogen worden. Das Weisse Haus teilt mit, zwischen dem frühen Mittwochmorgen und dem frühen Donnerstagmorgen habe das US-Militär rund 5100 Menschen ausser Landes gebracht. Flugzeuge von Verbündeten wiederum hätten im gleichen Zeitraum rund 8300 Menschen evakuiert. Seit dem Start des Evakuierungseinsatzes Mitte August hätten die Vereinigten Staaten und ihre Partner insgesamt mehr als 95'000 Menschen ausgeflogen.

13:51 Über 40'000 Menschen nach Katar evakuiert Bei der Rettung Schutzbedürftiger aus Afghanistan sind nach Angaben von Katar mehr als 40'000 Menschen in das Golf-Emirat gebracht worden. Sie wurden von der katarischen und der amerikanischen Luftwaffe ausgeflogen. Die meisten würden vor der Weiterreise für einige Tage in dem Golf-Emirat bleiben, teilt das Aussenministerium in Doha mit. Tausende seien auf Gesuch unter anderem von Nichtregierungsorganisationen, Medienhäusern und Bildungseinrichtungen ausgeflogen worden. Auch Deutsche, Britinnen, US-Amerikaner und Bürgerinnen anderer Länder seien evakuiert worden. Katar tritt auch als Vermittler zwischen den USA und den Taliban auf. Doha pflegt gute Kontakte zu ihnen.

13:17 Sicherung des Flughafens durch Türkei noch nicht vom Tisch Trotz des Abzugs der türkischen Streitkräfte aus Afghanistan ist die Sicherung des Flughafens in Kabul durch die Türkei noch nicht vom Tisch. «Nachdem unsere Soldaten abgezogen sind, können wir den Betrieb des Flughafens fortsetzen. Die Gespräche laufen weiter», sagte Präsidentensprecher Ibrahim Kalin am Mittwochabend dem Sender NTV. Der Abzug, der am Mittwoch begonnen hatte, werde 36 Stunden dauern. Die ersten Soldaten kommen heute Donnerstag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu in Ankara an. Der Flughafen in Kabul wurde bisher unter anderem von türkischen Soldaten gesichert, teils wurde auch der Service für den Flugbetrieb bereitgestellt. Bereits vor der Machtübernahme der Taliban waren unter anderem mit den USA Gespräche darüber geführt worden, ob die Türkei den Flughafen weiter sichern und betreiben könnte. Die Türkei hatte sich mehrmals dazu bereit erklärt, die Taliban hatten das jedoch abgelehnt.

12:27 Russland wartet mit Anerkennung von Taliban ab Die russische Regierung will ihre Haltung zu den Taliban in Afghanistan noch nicht festlegen. Zunächst solle der Umgang der Islamisten mit der Bevölkerung und den russischen Diplomaten beobachtet werden, sagt ein Sprecher von Präsident Wladimir Putin. Russland wolle Frieden und Stabilität in Afghanistan.

12:12 Bundeswehr evakuiert weitere 150 Menschen Das deutsche Militär hat 150 weitere Menschen aus dem afghanischen Kabul ausgeflogen. Der Flug ist einer der letzten Evakuierungsflüge der Bundeswehr. Sie will heute Donnerstag mit vier Flugzeugen Menschen aus Kabul ausfliegen. Das Einsatzführungskommando der Bundeswehr meldet auf Twitter, dass ein Militärtransporter vom Typ A400M mit den Schutzsuchenden an Bord um 9:42 Uhr deutscher Zeit in Richtung Taschkent gestartet sei. Dort befindet sich das Drehkreuz der Bundeswehr, von dem aus es weiter nach Deutschland geht.

11:43 Augenzeuge: Noch mehr Menschen vor dem Flughafen Trotz Terrordrohungen ist an einem Eingang zum Flughafen Kabul die Zahl der dort versammelten Menschen erneut gestiegen. Das berichtet ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur DPA. Er befinde sich den dritten Tag nun bereits bei einem Tor am östlichen Teil des Flughafens, aber so viele Menschen habe er an keinem Tag davor gesehen. Die Menschen stünden «so eng aneinander wie Ziegel einer Mauer». Man könne keinen Meter weit kommen. Er sei rund 200 Meter vom Eingang entfernt, und es würde das Leben seines Kindes oder seiner Frau kosten, wenn er versuchte, diese 200 Meter zu überwinden.

11:23 Südkorea will Gesetz für Flüchtlinge ändern In Südkorea kommen knapp 400 Afghaninnen und Afghanen an. Die Regierung in Seoul kündigt Gesetzesänderungen an, damit Mitarbeitende von südkoreanischen Projekten in Afghanistan ein langfristiges Bleiberecht erhalten. Einwanderung ist in Südkorea ein heikles Thema. Vielen Koreanern ist wichtig, eine weitgehend ethnisch homogene Bevölkerung zu bilden. Justizminister Park Beom Kye erinnert daran, dass viele Koreaner während des Korea-Krieges 1950 bis 1953 internationale Hilfen erhalten hätten. Legende: Südkorea nimmt knapp 400 afghanische Flüchtlinge auf. Keystone

11:03 Polen beendet Einsatz zur Evakuierung Polen flog mit 14 Flugzeugen insgesamt 1300 Menschen aus, 200 davon auf Bitten anderer Länder und Organisationen, wie Vize-Aussenminister Marcin Przydacz in Warschau sagt. Am heute Vormittag traf laut der Nachrichtenagentur PAP das letzte Flugzeug mit Geretteten auf dem Warschauer Flughafen ein.

11:01 Albanien und Kosovo wollen Personen aus Afghanistan aufnehmen – zumindest vorläufig Die Balkanländer haben ihre Bereitschaft bekräftigt, tausende Afghanen und Afghaninnen zumindest vorübergehend aufzunehmen. Das Nato-Land Albanien werde etwa 4000 Menschen, die als sogenannte Ortskräfte für die Nato-Mission in Afghanistan tätig gewesen seien, sowie ihren Angehörigen Aufenthalt gewähren, erklärte Ministerpräsident Edi Rama am Mittwoch (Ortszeit) dem US-Nachrichtensender CNN. Auch Kosovo will 2000 evakuierte Afghanen aufnehmen. Dies sagte Innenminister Xhelal Svecla nach Berichten von Medien in Pristina. Sie könnten bis zu einem Jahr im Land bleiben, bis für sie eine dauerhafte Lösung gefunden sei, sagte er.

10:39 Niederlande rechnet heute mit letztem Evakuierungsflug Die niederländische Regierung rechnet damit, dass heute Donnerstag die letzte ihrer Maschinen für Evakuierungsflüge in Kabul abheben wird. «Die Niederlande sind von den USA informiert worden, dass sie heute abziehen müssen, und es ist sehr wahrscheinlich, dass der letzte Flug später am Tag durchgeführt wird», heisst es in einer Unterrichtung des Parlaments in Den Haag.

9:41 Dänische Verteidigungsministerin: «Es ist nicht mehr sicher, vom Flughafen Kabul zu fliegen» Dänemark hat die Evakuierung der Botschaftsmitarbeiter und ihrer Familien aus der afghanischen Hauptstadt Kabul abgeschlossen. «Es ist nicht mehr sicher, vom Flughafen Kabul zu fliegen», sagte Verteidigungsministerin Trine Bramsen am Mittwochabend der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau. Die letzte Maschine sei in Islamabad gelandet. An Bord waren 90 Evakuierte, die letzten dänischen Angestellten, Soldaten und Diplomaten aus Kabul, so die Ministerin. Dänemark hat in den letzten Tagen rund 1000 Menschen aus Afghanistan evakuiert.

8:12 Frankreich evakuiert noch bis Freitag Frankreich wird ab Freitagabend nicht mehr in der Lage sein, Menschen aus Afghanistan zu evakuieren – dies sagte der französische Premierminister Jean Castex dem Radiosender RTL. «Wir werden bis morgen Abend weitermachen», sagte Castex konkret.

8:01 Ungarn beendet Evakuierungs-Einsatz Die zwei militärischen Passagierflugzeuge von Ungarn sowie alle an der Evakuierung beteiligten Soldaten haben Afghanistan verlassen und sind sicher nach Ungarn zurückgekehrt. Dies teilte das ungarische Verteidigungsministerium mit. Aussenminister Peter Szijjarto hatte gestern Mittwoch erklärt, dass Ungarns Evakuierungsflüge aus Afghanistan bald abgeschlossen würden, nachdem das Land mehr als 500 Menschen aus Kabul gebracht hat.