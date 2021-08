Der Ticker startet um 6:00 Uhr

15:05 19'000 Menschen in den letzten 24 Stunden evakuiert Die USA haben bei der Evakuierungsmission vom Flughafen Kabul innerhalb der vergangenen 24 Stunden mehr als 11’000 Menschen ausser Landes gebracht. Zwischen dem frühen Dienstagmorgen und dem frühen Mittwochmorgen hätten 42 Flugzeuge des US-Militärs rund 11’200 Menschen ausgeflogen, teilte das Weisse Haus in Washington mit. Im gleichen Zeitraum hätten ausserdem 48 Maschinen internationaler Partner rund 7800 Menschen evakuiert. Insgesamt verliessen innerhalb von 24 Stunden also etwa 19’000 Menschen das Land. Seit dem Start der Evakuierungsmission Mitte August haben die Vereinigten Staaten insgesamt rund 82’300 Menschen entweder selbst aus Afghanistan ausgeflogen oder deren Ausreise ermöglicht. Total seien seit Ende Juli 87'900 Menschen evakuiert worden, wie Regierungssprecherin Karine Jean-Pierre auf Twitter schrieb. Regierungssprecherin Karine Jean-Pierre verkündet die neuesten Evakuierungszahlen auf Twitter:

14:01 Verhandlungen mit den Taliban – wenn nötig Bundeskanzlerin Kanzlerin Angela Merkel befürwortet auch Verhandlungen mit den militant-islamistischen Taliban. «Unser Ziel muss es sein, dass so viel wie möglich von dem, was wir in den letzten 20 Jahren in Afghanistan erreicht haben, bewahrt wird», sagte sie in ihrer Regierungserklärung im Bundestag. Darüber sei auch mit den Taliban zu sprechen, denn «die Taliban sind jetzt Realität in Afghanistan.» Dies sei bitter und viele Menschen hätten grosse Angst. Damit müsse sich die Politik jetzt auseinandersetzen. Sie hob zugleich hervor, dass die internationale Gemeinschaft Verbesserungen für viele individuelle Schicksale erreicht hätten. So sei die Kindersterblichkeit in den vergangenen 20 Jahren halbiert worden, 70 Prozent der Bevölkerung hätten nun Zugang zu Trinkwasser, mehr als 90 Prozent von ihnen Zugang zu Strom. Zudem sei das ursprüngliche Ziel erreicht worden, dass von Afghanistan aus seither keine internationalen Terroranschläge mehr ausgegangen seien. Die Taliban sind jetzt Realität in Afghanistan.

13:25 Merkel: Deutsche Luftbrücke endet «in einigen Tagen» Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das Ende der Luftbrücke «in einigen Tagen» angekündigt. Dies dürfe aber nicht heissen, dass danach Menschen in Not in Afghanistan nicht geschützt würden, sagt Merkel in ihrer Regierungserklärung im Bundestag. Das Ende der Luftbrücke sei aber nicht gleichbedeutend mit dem Ende der Bemühungen, Personen ausser Landes zu bringen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Möglich seien etwa zivile Flüge oder ein Transport auf dem Landweg in die Nachbarländer. Die Bundeswehr habe mehr als 4600 Menschen aus 34 Nationen ausgeflogen. Fast die Hälfte der Evakuierten seien Frauen. In ihrer Erklärung gestand Merkel ein, das Tempo des Machtwechsels in Afghanistan unterschätzt zu haben. Dass der gesamte Einsatz mit den USA stehen oder fallen werde, sei immer klar gewesen. «Unterschätzt aber haben wir, wie atemberaubend schnell die afghanischen Sicherheitskräfte nach dem Truppenabzug ihren Widerstand gegen die Taliban aufgeben würden.» Das habe sich «noch einmal beschleunigt in dem Moment, als die politische Führung Afghanistans aus dem Land geflohen war». Dass man zu spät und zu zaghaft mit der Evakuierung von Landsleuten und lokalen Helfern begonnen habe, wies Merkel jedoch zurück. 01:24 Video Lage in Afghanistan: Angela Merkel steht in der Kritik Aus Tagesschau vom 25.08.2021. abspielen

13:00 Xi Jinping fordert moderate Politik in Afghanistan und bespricht Lage mit Putin Der chinesische Präsident Xi Jinping fordert alle Parteien in Afghanistan zu einer gemässigten und stabilen Politik auf. Es müsse ein offener und integrativer politischer Rahmen geschaffen werden, sagt Xi chinesischen Staatsmedien zufolge. Verbindungen zu allen Terrorgruppen müssten gekappt werden. Xi tauschte sich den Berichten zufolge mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in einem Telefonat über die Lage in Afghanistan aus. Er habe versichert, dass China bereit sei, mit Russland und der internationalen Gemeinschaft daran zu arbeiten, die Kommunikation und Kooperation im Fall Afghanistans zu verstärken.

12:15 Covid-10-Impfungen in Afghanistan stark gesunken In der Woche nach der Machtübernahme der Taliban ist die Zahl der Impfungen gegen Covid-19 laut dem UNO-Kinderhilfswerk Unicef um rund 80 Prozent zurückgegangen. Rund die Hälfte der wenigen in das Land gelieferten Impfdosen erreichten in Kürze ihr Verfallsdatum, warnt Unicef.

11:17 Taliban-Vizechef: Afghanen können auch später noch ausreisen Einem hochrangingen Taliban-Führer zufolge können Afghaninnen und Afghanen auch in der Zukunft problemlos und in Ruhe das Land verlassen. «Wenn sie für die Arbeit ins Ausland gehen oder ihr Leben verbessern wollten, können sie später Pässe beantragen, Visa bekommen und über legale Wege das Land verlassen», sagte Taliban-Vizechef Mullah Jakub in einem auf offiziellen Taliban-Kanälen verbreiteten Audio-Interview. Niemand werde sie daran hindern. So chaotisch auszureisen wie derzeit, sei ein Problem für alle Seiten. Der Grossteil der Afghaninnen und Afghanen, die am Flughafen Kabul auf einen Evakuierungsflug hoffen, sei nicht dort, um vor den Taliban zu fliehen, sagte Mullah Jakub weiter. Immerhin lebten weiter hochrangige Vertreter der bisherigen Regierung im Land. Es gelte eine Amnestie für alle. Allerdings gab es in den vergangenen Tagen glaubwürdige Berichte über Racheaktionen der Taliban – etwa an ehemaligen Sicherheitskräften.

10:15 Russland schickt Flugzeuge für mehr als 500 Menschen Russland schickt vier Militärtransportflugzeuge zur Rettung von mehr als 500 Menschen aus verschiedenen Ländern nach Afghanistan. Das teilte das Verteidigungsministerium der Staatsagentur Tass zufolge mit. Bei der grossen Evakuierungsmission sollen neben Russen auch Bürger aus der Ukraine, aus Belarus und den zentralasiatischen Republiken Tadschikistan, Usbekistan und Kirgistan aus Afghanistan herausgeholt werden, hiess es. Moskau steht seit langem in Verhandlungen mit den Taliban, die in Russland als Terrororganisation verboten sind. Die russische Botschaft in Kabul wird nach früheren Angaben des Aussenministeriums in Moskau nicht evakuiert. Bei ihrem Treffen mit Putin hatte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel am vergangenen Freitag Russland um Unterstützung aufgerufen, Menschen aus Afghanistan in Sicherheit zu bringen. Der Kremlchef warnte zuletzt mehrfach davor, dass unter afghanischen Flüchtlingen auch Terroristen sein könnten, die womöglich unter dem Deckmantel politischen Asyls ins Ausland gelangen wollten. Putin sprach von einer «realen Gefahr».

9:09 Weiterhin Tausende am Flughafen Kabul Rund um den Flughafen Kabul harren weiter tausende Menschen aus – in der Hoffnung auf einen Evakuierungsflug ins Ausland. So zeigen in sozialen Medien geteilte Videos hunderte Afghaninnen und Afghanen, die teils bis zu den Hüften in einem Wassergraben vor einer Wand zum Flughafengelände stehen und warten. Ein Mann, der aus dem Wassergraben hochgeklettert ist, wird von zwei Soldaten zurückgedrängt. Aufgrund der weiter desaströsen Lage rund um die Eingänge zum Flughafen haben Länder begonnen, die zu evakuierenden Personen auf anderen Wegen in das Flughafengebäude zu bringen. Zwei Personen, die auf einer Evakuierungsliste der USA standen, sagten, sie seien zu einem Treffpunkt in der Stadt Kabul gerufen worden und von dort mit in einem gepanzerten Konvoi zum Flughafen gebracht worden. Ein Taliban-Sprecher sagte auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass sich aufgrund des Andrangs am Flughafen dort keine Afghaninnen und Afghanen ohne Reisedokumente einfinden dürfen.

8:17 Nato-Diplomat: Afghanistans Nachbarländer sollen Grenzen öffnen Angesichts des nahenden Endes von Evakuierungsflügen aus Kabul werden Forderungen nach einem verstärkten Engagement der Nachbarländer Afghanistans laut. «Iran, Pakistan und Tadschikistan sollten mehr Menschen über Land oder Luft herausholen», sagte ein in Kabul ansässiger Nato-Diplomat der Nachrichtenagentur Reuters. Die Länder sollten ihre Grenzen öffnen. Mehrere internationale Hilfsgruppen versuchten verzweifelt, ihre afghanischen Mitarbeiter in Nachbarstaaten zu bringen, so der Nato-Vertreter, der anonym bleiben wollte. Nach der Machtübernahme der Taliban fürchten viele Afghaninnen und Afghanen um ihre Sicherheit. Zehntausende wurden ausgeflogen. Die USA wollen die Evakuierungen bis zum 31. August beenden.

7:19 Britischer Evakuierungseinsatz bald beendet? Grossbritannien will einem Medienbericht zufolge die Evakuierungsflüge in den nächsten 24 bis 36 Stunden beenden. Das US-Militär benötige noch zwei bis drei Tage, um seinen Einsatz auf dem Flughafen in Kabul abzuschliessen und der britische Abzug der Streitkräfte solle 24 Stunden vor den Amerikanern beendet sein, berichtet die Zeitung «The Guardian» unter Berufung auf Kreise des britischen Verteidigungsministeriums.

5:00 US-Militär zieht «mehrere hundert» Soldaten vom Flughafen Kabul ab Die US-Streitkräfte haben ihre Truppenpräsenz am Flughafen Kabul nach eigenen Angaben um «mehrere hundert» Soldatinnen und Soldaten reduziert. Dies sei bei einem laufenden Einsatz Teil der normalen Entscheidungsgewalt des örtlichen Kommandanten, erklärte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby. Es handle sich dabei unter anderem um Beschäftigte der Zentrale, Spezialisten für Wartungsarbeiten und andere Soldaten, deren Mission am Flughafen abgeschlossen sei. Die USA hatten dort zuletzt rund 5800 Soldaten im Einsatz. Kirby betonte, der routinemässige Abzug einiger Truppen stelle nicht den Beginn des Abzugs aller Soldaten aus Afghanistan dar. Dies sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht befohlen worden, erklärte er. Legende: Ein US-Soldat während den Evakuierungen am Flughafen Kabul. Keystone

1:34 Weltbank friert Hilfszahlungen ein Nach der Machtübernahme der Taliban friert die Weltbank neue Auszahlungen für ihre Hilfs- und Entwicklungsprojekte in Afghanistan vorerst ein. «Wir sind tief besorgt angesichts der Lage in Afghanistan und der Auswirkungen auf die zukünftige Entwicklung des Landes, insbesondere für Frauen», erklärte ein Sprecher der Weltbank am Dienstag. Das weitere Vorgehen werde mit der internationalen Gemeinschaft und Partnern der Entwicklungszusammenarbeit abgestimmt werden. Es gehe darum, Wege zu finden, wie die in Afghanistan mit harter Arbeit erzielten Fortschritte bewahrt werden könnten und wie man die Menschen dort weiter unterstützen könne, erklärte der Sprecher der internationalen Organisation weiter. Die Weltbank war für Afghanistan – eines der ärmsten Länder der Welt – bislang ein wichtiger Geldgeber für Entwicklungsprojekte. Sie unterstützte Afghanistan von 2002 bis April dieses Jahres nach eigenen Angaben mit Hilfen von insgesamt fast fünf Milliarden US-Dollar.

0:23 US-Präsident Joe Biden verteidigt seinen Entscheid zum Abzug Mit Blick auf den Evakuierungseinsatz sagte Biden am Dienstag im Weissen Haus: «Je früher wir es abschliessen, desto besser.» Jeder weiterer Tag in Kabul erhöhe das Risiko für die US-Truppen, betonte Biden nach einer Videoschalte der G7-Staats- und Regierungschefs. Dabei verwies er ausdrücklich auf die Gefahr eines Angriffs durch einen örtlichen Ableger der Terrormiliz IS, die auch mit den Taliban verfeindet ist. Biden hat besonders vor einer wachsenden Terrorgefahr am Flughafen von Kabul gewarnt. Nach Angaben des US-Präsidenten bestand bei den G7-Beratungen auch Einigkeit darüber, dass die Anerkennung einer künftigen Regierung in Afghanistan von zahlreichen Bedingungen abhängen würde. «Wir sind uns einig, dass niemand von uns die Taliban beim Wort nehmen wird. Wir werden sie nach ihren Taten beurteilen, und wir werden uns eng über alle Schritte abstimmen», sagte Biden. Entscheidend sei etwa, ob die Taliban internationalen Verpflichtungen nachkämen und verhinderten, dass Afghanistan als «Basis für Terrorismus» genutzt werde. 00:39 Video US-Truppen verlassen Afghanistan schon Ende August Aus SRF News vom 25.08.2021. abspielen

23:14 SRF-Korrespondent: Alleingang Bidens stösst Partnern sauer auf US-Präsident Joe Biden hat entschieden, am Abzugsdatum der US-Truppen festzuhalten. Aus Sicht der Verbündeten der USA sei dies extrem ernüchternd, sagt SRF-Korrespondent Sebastian Ramspeck. «Man hatte gehofft, dass mit Joe Biden jemand im Weissen Haus sitzt, der wichtige internationale Entscheide abspricht mit seinen Partnern. Aber das ist in diesem Fall nicht geschehen. Biden hat diesen Entscheid alleine getroffen. Das stösst den Europäern sauer auf, weil man das Gefühl hat, wenn es dann negative Konsequenzen gibt, wie zum Beispiel eine grosse Flüchtlingswelle oder Terror-Anschläge, dann wäre Europa rein aus geografischen Gründen eher stärker betroffen als die USA.» 01:01 Video Einschätzung von SRF-Korrespondent Sebastian Ramspeck Aus 10 vor 10 vom 24.08.2021. abspielen

22:32 Eltern nicht auffindbar – Norwegen evakuiert rund 20 afghanische Kinder Im Zuge der Evakuierung von Mitarbeitern westlicher Botschaften aus Kabul sind auch rund 20 afghanische Kinder ohne ihre Eltern nach Norwegen gebracht worden. Viele von ihnen seien jünger als fünf Jahre alt, sagte Norwegens Justizministerin Monica Mæland. Laut Mæland war ihr Ministerium darüber informiert worden, dass sich diese Kinder allein im militärischen Feldlazarett auf dem Flughafen der afghanischen Hauptstadt befanden. Das Lazarett wird von den norwegischen Streitkräften geführt. Man habe versucht, die Eltern ausfindig zu machen, so Mæland, doch habe damit keinen Erfolg gehabt. Daraufhin habe das Justizministerium entschieden, diese Kinder aus Sicherheitsgründen nach Norwegen zu evakuieren.

21:29 USA halten vorerst am Zeitplan für Truppenabzug aus Afghanistan fest Die USA halten vorerst an ihrem Ziel fest, ihre Truppen bis zum 31. August aus Afghanistan abzuziehen. Das erklärte Jen Psaki, die Sprecherin des Weissen Hauses, nach einer Videokonferenz der G7-Staats- und Regierungschefs. Der Präsident habe seinen Kollegen erklärt, dass der US-Einsatz gemessen am momentanen Fortschritt bis 31. August planmässig beendet werden könne. Er habe ausserdem das Verteidigungsministerium und das Aussenministerium um Notfallpläne gebeten, um den Zeitplan anzupassen, falls dies notwendig werden sollte. Der Abschluss des Einsatzes hänge auch von der «anhaltenden Koordinierung mit den Taliban ab», inklusive des Zugangs zum Flughafen für jene, die evakuiert werden sollen, so Psaki weiter. Biden habe in dem Gespräch auch betont, dass das Risiko der Mission angesichts der zunehmenden Bedrohung durch einen örtlichen Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat jeden Tag zunehme. Eine Fortsetzung der Evakuierungsflüge westlicher Staaten ohne die Unterstützung der USA gilt als undenkbar. 00:39 Video US-Truppen verlassen Afghanistan schon Ende August Aus SRF News vom 25.08.2021. abspielen

21:05 Putin: Westen hinterlässt Chaos und Terrorgefahr in Afghanistan Der russische Präsident Wladimir Putin hat dem Westen vorgeworfen, Chaos in Afghanistan zu hinterlassen. «Es gibt die Gefahr, dass Terroristen und verschiedene Gruppierungen, die in Afghanistan Zuflucht gefunden haben, das von unseren westlichen Partnern hinterlassene Chaos nutzen», sagte Putin in Moskau. Terroristen könnten in den Nachbarländern für eine Eskalation der Lage sorgen. «Das ist eine direkte Bedrohung für unsere Verbündeten und für unser Land», sagte Putin mit Blick etwa auf die ehemaligen Sowjet-Republiken Tadschikistan und Usbekistan, den direkten Nachbarstaaten von Afghanistan. Es bestehe die Gefahr, dass der Drogenschmuggel und die illegale Migration zunehmen, meinte er bei einer Veranstaltung der Kreml-Partei Geeintes Russland. «Das sind alles Bedrohungen für uns. Sie sind absolut real.» Legende: Putin wirft dem Westen vor, in Afghanistan ein Chaos hinterlassen zu haben. Keystone

20:55 SRF-Korrespondent: G7 uneinig, wie man mit Taliban umgehen soll Neben dem Abzugsdatum der US-Truppen wurde am G7-Gipfel auch darüber gesprochen, wie künftig mit den Taliban umgegangen werden soll. Diesbezüglich positioniere sich die G7 gar nicht, so SRF-Korrespondent Sebastian Ramspeck. «Dazu war gar nichts Konkretes zu hören. Ich habe den Eindruck, dass man sich nicht nur nicht einigen konnte unter den sieben Staaten, sondern dass in vielen Hauptstädten immer noch eine gewisse Ratlosigkeit herrscht.» Zu Beginn der Schlussoffensive der Taliban habe es geheissen, dass man auf gar keinen Fall ein Afghanistan unter Taliban-Kontrolle anerkennen wolle. Aber man habe rasch gesehen, dass sich die Taliban neue Alliierte suchen – erfolgreich zum Beispiel mit China oder Pakistan. «Deshalb gehe ich schon davon aus, dass der Westen irgendwie versuchen wird, wohl oder übel ein Arrangement zu finden», so Ramspeck. 01:28 Video Einschätzungen von SRF-Korrespondent Sebastian Ramspeck Aus Tagesschau vom 24.08.2021. abspielen

20:23 Budget für Afghanistan-Hilfe wird erhöht Deutschland stockt seine humanitäre Hilfe für Notleidende in Afghanistan um 500 Millionen Euro auf. Das kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach der G7-Videokonferenz an. Bereits vor wenigen Tagen hatte die Bundesregierung 100 Millionen Soforthilfe für die Versorgung von Flüchtlingen in und um Afghanistan zugesagt, die ausschliesslich über humanitäre Hilfsorganisation geleistet werden soll. Die 500 Millionen kommen nun hinzu. Bereits vor der Videokonferenz hatte von der Leyen eine deutliche Erhöhung der humanitären Hilfe für notleidende Afghanen angekündigt. Ihren Angaben zufolge sollen in diesem Jahr aus dem EU-Haushalt mehr als 200 Millionen Euro für Unterstützungsleistungen zur Verfügung gestellt werden. Das ist rund viermal so viel Geld wie ursprünglich geplant.