22:32 Eltern nicht auffindbar – Norwegen evakuiert rund 20 afghanische Kinder Im Zuge der Evakuierung von Mitarbeitern westlicher Botschaften aus Kabul sind auch rund 20 afghanische Kinder ohne ihre Eltern nach Norwegen gebracht worden. Viele von ihnen seien jünger als fünf Jahre alt, sagte Norwegens Justizministerin Monica Mæland. Laut Mæland war ihr Ministerium darüber informiert worden, dass sich diese Kinder allein im militärischen Feldlazarett auf dem Flughafen der afghanischen Hauptstadt befanden. Das Lazarett wird von den norwegischen Streitkräften geführt. Man habe versucht, die Eltern ausfindig zu machen, so Mæland, doch habe damit keinen Erfolg gehabt. Daraufhin habe das Justizministerium entschieden, diese Kinder aus Sicherheitsgründen nach Norwegen zu evakuieren.

21:29 USA halten vorerst am Zeitplan für Truppenabzug aus Afghanistan fest Die USA halten vorerst an ihrem Ziel fest, ihre Truppen bis zum 31. August aus Afghanistan abzuziehen. Das erklärte Jen Psaki, die Sprecherin des Weissen Hauses, nach einer Videokonferenz der G7-Staats- und Regierungschefs. Der Präsident habe seinen Kollegen erklärt, dass der US-Einsatz gemessen am momentanen Fortschritt bis 31. August planmässig beendet werden könne. Er habe ausserdem das Verteidigungsministerium und das Aussenministerium um Notfallpläne gebeten, um den Zeitplan anzupassen, falls dies notwendig werden sollte. Der Abschluss des Einsatzes hänge auch von der «anhaltenden Koordinierung mit den Taliban ab», inklusive des Zugangs zum Flughafen für jene, die evakuiert werden sollen, so Psaki weiter. Biden habe in dem Gespräch auch betont, dass das Risiko der Mission angesichts der zunehmenden Bedrohung durch einen örtlichen Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat jeden Tag zunehme. Eine Fortsetzung der Evakuierungsflüge westlicher Staaten ohne die Unterstützung der USA gilt als undenkbar.

21:05 Putin: Westen hinterlässt Chaos und Terrorgefahr in Afghanistan Der russische Präsident Wladimir Putin hat dem Westen vorgeworfen, Chaos in Afghanistan zu hinterlassen. «Es gibt die Gefahr, dass Terroristen und verschiedene Gruppierungen, die in Afghanistan Zuflucht gefunden haben, das von unseren westlichen Partnern hinterlassene Chaos nutzen», sagte Putin in Moskau. Terroristen könnten in den Nachbarländern für eine Eskalation der Lage sorgen. «Das ist eine direkte Bedrohung für unsere Verbündeten und für unser Land», sagte Putin mit Blick etwa auf die ehemaligen Sowjet-Republiken Tadschikistan und Usbekistan, den direkten Nachbarstaaten von Afghanistan. Es bestehe die Gefahr, dass der Drogenschmuggel und die illegale Migration zunehmen, meinte er bei einer Veranstaltung der Kreml-Partei Geeintes Russland. «Das sind alles Bedrohungen für uns. Sie sind absolut real.» Legende: Putin wirft dem Westen vor, in Afghanistan ein Chaos hinterlassen zu haben. Keystone

20:55 SRF-Korrespondent: G7 uneinig, wie man mit Taliban umgehen soll Neben dem Abzugsdatum der US-Truppen wurde am G7-Gipfel auch darüber gesprochen, wie künftig mit den Taliban umgegangen werden soll. Diesbezüglich positioniere sich die G7 gar nicht, so SRF-Korrespondent Sebastian Ramspeck. «Dazu war gar nichts Konkretes zu hören. Ich habe den Eindruck, dass man sich nicht nur nicht einigen konnte unter den sieben Staaten, sondern dass in vielen Hauptstädten immer noch eine gewisse Ratlosigkeit herrscht.» Zu Beginn der Schlussoffensive der Taliban habe es geheissen, dass man auf gar keinen Fall ein Afghanistan unter Taliban-Kontrolle anerkennen wolle. Aber man habe rasch gesehen, dass sich die Taliban neue Alliierte suchen – erfolgreich zum Beispiel mit China oder Pakistan. «Deshalb gehe ich schon davon aus, dass der Westen irgendwie versuchen wird, wohl oder übel ein Arrangement zu finden», so Ramspeck. 01:28 Video Einschätzungen von SRF-Korrespondent Sebastian Ramspeck Aus Tagesschau vom 24.08.2021. abspielen

20:23 Budget für Afghanistan-Hilfe wird erhöht Deutschland stockt seine humanitäre Hilfe für Notleidende in Afghanistan um 500 Millionen Euro auf. Das kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach der G7-Videokonferenz an. Bereits vor wenigen Tagen hatte die Bundesregierung 100 Millionen Soforthilfe für die Versorgung von Flüchtlingen in und um Afghanistan zugesagt, die ausschliesslich über humanitäre Hilfsorganisation geleistet werden soll. Die 500 Millionen kommen nun hinzu. Bereits vor der Videokonferenz hatte von der Leyen eine deutliche Erhöhung der humanitären Hilfe für notleidende Afghanen angekündigt. Ihren Angaben zufolge sollen in diesem Jahr aus dem EU-Haushalt mehr als 200 Millionen Euro für Unterstützungsleistungen zur Verfügung gestellt werden. Das ist rund viermal so viel Geld wie ursprünglich geplant.

19:59 Nato-Generalsekretär für Weiterbetrieb von Flughafen in Kabul Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich beim G7-Sondergipfel zur Lage in Afghanistan den Forderungen nach einem Weiterbetrieb des Flughafens in Kabul angeschlossen. Stoltenberg habe bei den Gesprächen betont, wie wichtig es sei, den Flughafen offenzuhalten, um die Evakuierungen fortzusetzen, teilte die Bündniszentrale mit. Den Angaben aus der Bündniszentrale zufolge betonte Stoltenberg bei der Videokonferenz der G7-Staaten zudem die Entschlossenheit der Nato, den Kampf gegen den Terrorismus fortzusetzen. Die Alliierten würden sicherstellen, dass Afghanistan nicht wieder zu einem Rückzugsort für terroristische Gruppen werde, sagte er laut einer Pressemitteilung.

18:47 Merkel: Biden bleibt bei bisherigem Abzugsdatum US-Präsident Joe Biden hat nach Angaben der deutschen Kanzlerin Angela Merkel beim G7-Gipfel keinen neuen Zeitpunkt für den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan genannt. «Es sind heute keine neuen Daten über das bekannte Datum des 31.8. (hinaus) genannt worden vom Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika», sagte Merkel in Berlin. Auch US-Medien hatten zuvor mitgeteilt, dass Biden an dem Abzugsdatum festhalte. Die EU hatte US-Präsident Joe Biden zuvor erneut aufgefordert, sich in der Frage des Abzugs vom Flughafen in Kabul flexibel zu zeigen. Es gebe die Notwendigkeit, den Flughafen so lange wie nötig zu sichern, um den Evakuierungseinsatz abzuschliessen, sagte EU-Ratspräsident Charles Michel nach dem per Videokonferenz organisierten G7-Sondergipfel zur Lage in Afghanistan. Zudem müsse es ein «fairen und gerechten Zugang» zum Flughafen für alle Menschen geben, die ein Anrecht darauf hätten, in Sicherheit gebracht zu werden. Legende: US-Präsident Biden hat gemäss Kanzlerin Merkel beim G7-Gipfel kein neues Abzugsdatum für die US-Truppen genannt. Keystone

18:28 Boris Johnson: Taliban müssen Ausreisen auch nach dem 31. August ermöglichen Der britische Premierminister Boris Johnson hat in einer Ansprache erklärt, dass die sieben wichtigsten westlichen Industrieländer (G7) darin übereinstimmten, dass die Taliban die Ausreise von Afghanen, die das Land verlassen wollen, auch nach dem 31. August garantieren müssten. Die G7-Staaten haben zudem beschlossen, ihre Politik gegenüber den Taliban künftig eng abzustimmen, sagt die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Ohne die USA sei es nicht möglich, den Flughafen in Kabul weiterzubetreiben, betont sie. Nach Aussagen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist das EU-Personal in Afghanistan zum grössten Teil vom Flughafen in Kabul evakuiert. Das gelte auch für die afghanischen Mitarbeiter und deren Familien, sagt von der Leyen nach Beratungen der Staats- und Regierungschefs der sieben grössten Industrienationen G7. In der Resolution des G7-Sondergipfels, Link öffnet in einem neuen Fenster zu Afghanistan heisst es, die sieben Mitglieder unterstützen die humanitären Bemühungen der UNO in der Region. Man bleibe der afghanischen Sache mit einer erneuten internationalen humanitären Anstrengung verpflichtet.

18:06 Petition erreicht 23'000 Unterschriften Eine Petition fordert den Bundesrat auf, mindestens 5000 Schutzsuchenden aus Afghanistan aufzunehmen. Die Schweiz soll ihnen eine unbürokratische Einreise als Flüchtlinge mit Schutzstatus ermöglichen. Über 23'000 Unterschriften sind für dieses Anliegen am Dienstag bei der Bundeskanzlei in Bern eingereicht worden. Gemäss den Initianten soll die Schweiz in seiner humanitären Tradition eine Vorreiterrolle übernehmen. Ein besonderer Fokus soll dabei auf Frauen und Mädchen liegen, die in absehbarer Zeit sämtliche Rechte verlieren würden.

17:47 G7-Beratungen zu Afghanistan laufen Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten beraten momentan darüber, ob sie ihre Evakuierungsmission in Afghanistan verlängern. Die USA stehen von ihren europäischen Verbündeten in London, Paris und Berlin unter Druck, für die Evakuationen länger im Land zu bleiben. US-Präsident Joe Biden hofft, die Frist für den Rückzug am 31. August einhalten zu können. Gemäss Informationen aus Regierungskreisen verlangt Biden aber einen Alternativplan, falls der Einsatz auch nach Monatsende andauern sollte. Biden äussert sich nach dem Treffen mit den G7-Staaten vor den Medien. Legende: Angela Merkel bespricht an der virtuellen Sitzung mit den anderen G7-Staaten die Situation in Afghanistan. Keystone

17:01 Taliban bestehen auf Abschluss der Evakuierungen bis Monatsende Die Taliban bestehen darauf, dass die Evakuierungen aus Afghanistan bis Ende des Monats abgeschlossen sind. «Wir wollen, dass alle Ausländer bis zum 31. August evakuiert werden», sagte der Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid in einer Pressekonferenz am Dienstag. Der Sprecher wandte sich zugleich dagegen, dass nun viele gebildete Afghanen das Land verliessen. Man brauche diese, um Afghanistan wieder aufzubauen. Drohungen für den Fall, dass die USA oder andere Länder ihre Evakuierungen nicht bis Ende August abschliessen sollten, sprach Mudschahid allerdings nicht aus. Auf Berichte angesprochen, der Vize-Chef der Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar habe den CIA-Chef William Burns getroffen, sagte Mudschahid, er könne dies nicht bestätigen. Er könne nur sagen, dass die politische Führung der Taliban Treffen mit verschiedenen Botschaften abgehalten habe, darunter auch Vertretern der US-Botschaft.

16:34 Medienkonferenz beendet Damit ist die Medienkonferenz des EDA beendet. Wir halten Sie im Liveticker zur Lage in Afghanistan und zu den internationalen Reaktionen auf dem Laufenden. Vielen Dank für Ihr Interesse.

16:33 Ab wann können diese Resettlement-Personen hoffen, einen Asylstatus zu bekommen? Sie erhalten eine B-Bewilligung nach dem Aufenthalt im Aslyzentrum, sagt Gattiker. Damit bekommen sie die endgültige Wohnbewilligung nach fünf Jahren Aufenthalt in einem Kanton. Das seien aber keine Asylverfahren, denn die Afghanen seien Flüchtlinge, betont Gattiker. Falls es sicherheitstechnische Probleme gebe, könne man den Prozess abbrechen.

16:28 Hatte die Schweiz Glück mit ihrer Operation? War die Evakuierungsoperation der Schweiz besonders erfolgreich im Vergleich zum Ausland, fragt ein Journalist. Die Schweiz musste weniger Leute evakuieren als andere Länder, erklärt Hans-Peter Lenz. So sei es auch einfacher gewesen, mit diesen wenigen Leuten in Kontakt zu bleiben. Wichtig sei auch die Unterstützung der Partnerländer gewesen. Diese Aspekte waren wichtig für den Erfolg der Operation, erklärt Lenz.

16:28 Wären Sie bereit, mit den Taliban zu arbeiten? Dies komme auf die Situation darauf an, sagt Cassis. Wenn die Schweiz ihre Gastrolle anbieten kann, und Genf den neutralen Standort anbieten kann, dann sei das Teil der neutralen Vorgehensweise. Ausserdem habe die Schweiz die Gewohnheit, mit allen die Kontakte aufrechtzuerhalten. Cassis sagt weiter, dass die Schweiz immer bereitstehe, um Treffen zu organisieren.

16:25 Die meisten Personen vor Ort zählen zum Personal des EDA Weitere Frage: Frankreich hat fünf Afghanen unter Überwachung gestellt, weil man Angst hat, dass sie mit den Taliban zusammenarbeiten. Haben Sie auch Angst vor einer bösen Überraschung? Cassis sagt, dass die meisten Leute zum eigenen EDA-Personal gehören. Diese wurden überprüft, als man sie beim EDA eingestellt hat. Sie werden überprüft hinsichtlich einer möglichen Gefährdung und werden dann in der Schweiz noch zwei weitere Male überprüft. In Afghanistan gebe es keine Auslandsvertretung, sagt Gattiker. Er weist darauf hin, dass es darum nicht möglich sei, humanitäre Visas in Afghanistan auszustellen. Beim Asylverfahren werden die Datenbanken der Asylsuchenden jedoch überprüft.

16:22 Erreichten die Menschen den Flughafen selbstständig? Brauchten die Betroffenen in Afghanistan Unterstützung, um an den Flughafen zu gelangen, will SRF-Journalist Urs Leuthard wissen. Lenz erklärt, dass es einen Konvoi mit einem Partnerstaat gegeben habe. So wurde ein Teil der Personen zum Flughafen gebracht. Der andere Teil konnte selbstständig zum Flughafen anreisen.

16:20 Was passiert mit den 15 Schweizern, die noch in Afghanistan verbleiben? Mit diesen Personen wurde über die Schweizer Botschaft in Islamabad Kontakt geschaffen. Sie wurden informiert, dass sie das Land verlassen können, doch wollten dies teilweise nicht. Mehr Informationen gebe es aktuell noch nicht.

16:18 Wann kommen die restlichen Personen in die Schweiz? Die Fragerunde beginnt. Ein Journalist erkundigt sich nach verbleibenden Personen in Afghanistan, die in die Schweiz gebracht werden sollen. Hans-Peter Lenz sagt, dass sich 66 Personen noch auf dem Flughafen in Kabul befänden. Sie könnten in den nächsten Stunden den Flughafen in Richtung Taschkent verlassen. Via Frankfurt würden sie dann in die Schweiz gebracht. 00:22 Video Bundesrat Ignazio Cassis zum weiteren Vorgehen der Schweiz Aus News-Clip vom 24.08.2021. abspielen