Leak in der Bundeswehr?

Das ist passiert: Die Chefin des russischen Staatssenders RT, Margarita Simonjan, hat am Freitag einen Audiomitschnitt eines rund 30-minütigen vermutlich abgehörten Gesprächs veröffentlicht. Darin sind offenbar hohe Offiziere der deutschen Luftwaffe zu hören, wie sie über theoretische Möglichkeiten eines Einsatzes deutscher Taurus-Marschflugkörper durch die Ukraine diskutieren.

Das ist zu hören: Am Gespräch, das zur Vorbereitung auf eine Unterrichtung für Verteidigungsminister Boris Pistorius dienen soll, hat offenbar der Luftwaffen-Inspekteur Ingo Gerhartz teilgenommen. Im Austausch der Offiziere geht es scheinbar um die Frage, ob Taurus-Marschflugkörper technisch theoretisch in der Lage wären, die von Russland gebaute Brücke zur Halbinsel Krim zu zerstören. Ein weiterer Punkt im Gespräch ist, ob die Ukraine den Beschuss ohne Beteiligung des deutschen Militärs bewerkstelligen könnte. Allerdings ist in dem Mitschnitt auch zu hören, dass es auf politischer Ebene kein grünes Licht gibt für die Lieferung der von Kiew geforderten Marschflugkörper.

Das wird jetzt sehr sorgfältig, sehr intensiv und sehr zügig aufgeklärt.

So reagiert die deutsche Politik: Das deutsche Verteidigungsministerium prüft, ob der Mitschnitt wirklich echt ist. «Das Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst (BAMAD) hat alle erforderlichen Massnahmen eingeleitet», teilte eine Sprecherin des Ministeriums mit. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) soll das Gespräch authentisch sein und so stattgefunden haben. Derweil hat der deutsche Kanzler eine schnelle Aufklärung versprochen. Am Rande eines Besuchs im Vatikan sprach Olaf Scholz von einer «sehr ernsten Angelegenheit». Auf eine Frage der Deutschen Presse-Agentur nach möglichen aussenpolitischen Schäden sagte er: «Deshalb wird das jetzt sehr sorgfältig, sehr intensiv und sehr zügig aufgeklärt.»

Legende: Es sei nicht überraschend, dass Russland vertrauliche sicherheitspolitische Gespräche mithöre, sagt Sicherheitsexpertin Ronja Kempin. «Aber es ist doch immer wieder erschreckend, wenn es so offensiv auch gegen den Westen verwendet wird.» Reuters/Sybol

Darum betrifft es auch Grossbritannien und Frankreich: Im Gespräch ist offenbar auch die Rede davon, dass die Briten im Zusammenhang mit dem Einsatz ihrer an die Ukraine gelieferten Storm-Shadow-Marschflugkörper «ein paar Leute vor Ort» hätten. Gerade erst hatte es in Grossbritannien Verärgerung über eine Äusserung des deutschen Kanzlers gegeben, die ihm von einigen als Indiskretion ausgelegt wurde. Diese wurde konkret von einzelnen als Hinweis verstanden, dass Franzosen und Briten die Steuerung ihrer an die Ukraine gelieferten Marschflugkörper Storm Shadow und Scals mit eigenen Kräften unterstützen. Ein Sprecher des britischen Premiers Rishi Sunak dementierte das umgehend.

Diese Zwecke könnte Russland verfolgen: Der CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter sagte dem ZDF: «Man muss davon ausgehen, dass das Gespräch ganz gezielt durch Russland zum jetzigen Zeitpunkt geleakt wurde. Die Absicht dahinter könne nur darin liegen, eine Taurus-Lieferung durch Deutschland zu unterbinden.» Russland wolle Scholz abschrecken, indem man «öffentlich zeigt, wie tief Russland die deutschen Entscheidungsvorbereitungen dazu bereits aufgeklärt hat».

Laut Ronja Kempin, Expertin für deutsche und französische Sicherheitspolitik bei der Deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik, nutzt der russische Präsident dabei ferner aus, dass der Kanzler in der Frage unter Druck von der eigenen Regierung steht. Ob Deutschland Marschflugkörper liefern soll oder nicht, werde in Deutschland aktuell intensiv debattiert. Der Kanzler selbst hatte sich bislang dezidiert gegen eine Lieferung von Taurus-Raketen an die Ukraine ausgesprochen.