Lokalwahlen finden jedes Jahr am ersten Donnerstag im Mai statt. Und gewählt wird jeweils nur in einem Teil der Gemeinden und Bezirke; in diesem Jahr in 200 Körperschaften. Vielerorts steht ein Drittel bis die Hälfte der Sitze zur Wahl. 6000 Sitze gilt es zu besetzen.



Die Konservativen besetzen gegenwärtig rund 40 Prozent aller Gemeinde- und Stadträte. Labour knapp 30 Prozent. In diesem Jahr wird in praktisch allen Wahlkreisen im Grossraum London gewählt, wo Labour klar stärkste Kraft ist. Labour hat hier also mehr zu verlieren als die Konservativen von Boris Johnson.