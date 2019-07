Militär will Putsch vereitelt haben

Machtkampf in Sudan

Sudans regierender Militärrat hat nach eigenen Angaben einen «Putschversuch» verhindert.

Dies erklärte ein Sprecher des Militärs im Staatsfernsehen.

Mindestens 16 Offiziere und Soldaten seien festgenommen worden.

Über die Umstände des Umsturzversuchs wurde nicht bekannt.

Man suche weitere Beteiligte, darunter den Anführer des Putschversuchs, sagte General Dschamal Omar Ibrahim vom Militärrat gemäss Agenturberichten in einer live übertragenen Fernsehansprache.

Die militärische Übergangsregierung und die pro-demokratische Protestbewegung hatten sich vergangene Woche auf eine dreijährige gemeinsame Übergangsregierung verständigt. Diese Regierung solle rund drei Jahre im Amt sein, bis demokratische Wahlen organisiert seien.

Im April hatte das sudanesische Militär Langzeitherrscher Omar al-Baschir gestürzt. Baschir war dreissig Jahre an der Macht. Vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wird er wegen Kriegsverbrechen und Völkermords in der Provinz Darfur gesucht.