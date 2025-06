Seit Dienstag läuft eine neue Suchaktion im Fall der seit mehr als 18 Jahren verschwunden Madeleine McCann im Süden Portugals. In dem circa 50 Hektar grossen, abgesperrten Suchgebiet unweit des Algarve-Badeortes Praia da Luz seien wieder portugiesische und deutsche Beamte im Einsatz, berichteten die Zeitung «Correio da Manhã» und der TV-Sender «SIC Notícias».

Die portugiesische Kriminalpolizei bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass die Suche wiederaufgenommen wurde. Zum bisherigen Verlauf der Suchaktion gibt es vorerst keine offizielle Mitteilung.

Legende: Das britische Mädchen Maddie war am 3. Mai 2007 kurz vor ihrem vierten Geburtstag spurlos aus einer Ferienanlage in Praia da Luz in Portugal verschwunden. KEYSTONE/AP Photo/HO Family

Laut «Correio da Manhã» wurden am Montag und Dienstag mehrere verlassene Häuser sowie Wasserbrunnen und Zisternen in Augenschein genommen. Auch seien einige Ausgrabungen durchgeführt worden. Etwas Relevantes sei aber nicht entdeckt worden, versicherte das gewöhnlich zuverlässige Blatt.

Was ist 2007 passiert? Box aufklappen Box zuklappen Die im damals dreijährige Madeleine McCann – in Medien meist «Maddie» genannt – verschwindet 2007 aus ihrem Bett in einer Ferienanlage im Urlaubsort Praia da Luz in Portugal, während die Eltern beim Abendessen in einem nahen Restaurant sitzen. Nicht lange danach wird der kleine Ort von Journalistinnen und Journalisten überrannt. Es ist Madeleines Vater Gerry McCann, ein Mediziner aus Schottland, der damals eine professionelle PR-Maschinerie in Gang setzt. Er will verhindern, dass seine Tochter aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwindet. Die britischen Boulevardmedien stürzen sich auf den Fall. Bald löst er auch weltweit Interesse aus, wie wohl nie ein Vermisstenfall zuvor. Zum 18. Jahrestag von Madeleines Verschwinden am 3. Mai schreiben die McCanns auf ihrer Webseite: «Unsere Entschlossenheit, keinen Stein auf dem anderen zu lassen, ist unerschütterlich.» Von Madeleine, die inzwischen 22 Jahre alt wäre, fehlt bislang jede Spur.

Ob neue Hinweise vorliegen, die zur neuen Suche geführt haben, ist nicht bekannt. Das aktuelle Suchgebiet war von den Ermittlern in der Vergangenheit bereits mehrfach erkundet worden.

Feuerwehr und Spürhunde im Einsatz

In dem Feldgebiet, das etwa so gross wie 70 Fussballfelder ist, gibt es laut Medien nur ein bewohntes Haus und ansonsten einige verlassene Ruinen. Es befindet sich unweit eines beliebten Urlaubsgebiets zwischen den Stränden Praia da Luz und Porto de Mós.

Legende: Portugiesische und deutsche Polizisten führen Durchsuchungen in der Nähe von Lagos im Süden Portugals durch. (3. Juni 2025) KEYSTONE/AP/JOAO MATOS

An der neuen Suchaktion nehmen diese Woche neben den Beamten beider Länder unter anderem Taucher und Feuerwehrleute teil. Eingesetzt werden auch Bodenradare und Spürhunde. Der Medienrummel vor Ort ist erneut gross – aber nicht mehr so gross wie in den vergangenen Jahren, hiess es in den portugiesischen Medien.

Die erste Suchaktion nach zwei Jahren soll voraussichtlich am Donnerstag enden, wie die Staatsanwaltschaft Braunschweig auf Anfrage mitteilte. Zu den Hintergründen der Suche, die die portugiesischen Strafverfolgungsbehörden mit Unterstützung von Beamten des deutschen Bundeskriminalamtes umsetzen, könnten aber weiterhin keine Angaben gemacht werden, hiess es.

Was ist mit dem Verdächtigten Christian B.?

Maddie, wie das britische Mädchen genannt wird, war am 3. Mai 2007 kurz vor ihrem vierten Geburtstag spurlos aus einer Ferienanlage in Praia da Luz im Bezirk Lagos verschwunden. Deutsche Ermittler vermuten, dass Maddie entführt und ermordet wurde. Sie verdächtigen den 48 Jahre alten deutschen Christian B., der aktuell wegen eines anderen Falls in einem deutschen Gefängnis sitzt.

Zuständig ist die Strafverfolgungsbehörde aus Niedersachsen, weil der Verdächtige seinen letzten Wohnsitz in Deutschland in Braunschweig hatte. Der vorbestrafte Sexualstraftäter verbüsst derzeit eine Haftstrafe wegen der Vergewaltigung einer damals 72-jährigen Amerikanerin in Praia da Luz ab – dem Ort, in dem Madeleine verschwand. Es gibt keine Anklage gegen ihn im Fall Maddie; es gilt die Unschuldsvermutung. Der Mann könnte spätestens Anfang 2026 freikommen.