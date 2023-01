Der UNO-Sicherheitsrat verlängert das Mandat für die Blauhelmoperation im geteilten Zypern. Schlagzeilen wird das keine machen. Doch für die Bevölkerung der Mittelmeerinsel ist es wichtig, denn die Spannungen nehmen derzeit eher wieder zu als ab.

Der UNO-Sicherheitsrat sei durchaus nicht blockiert, sagt Karin Landgren, die Chefin der Nichtregierungsorganisation Security Council Report. Trotz Lähmung in der Ukraine-Frage aufgrund russischer Vetos liefen viele Tätigkeiten fast normal weiter.

Die Statistik belegt es: Im vergangenen Jahr wurden gut 50 Resolutionen verabschiedet. Das sind nur geringfügig weniger als 2021, vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Neun von zehn Resolutionsentwürfen stiessen 2022 auf Zustimmung; mehr als die Hälfte sogar auf einstimmige. Nur in rund einem halben Dutzend Fälle legte eine der fünf Grossmächte ihr Veto ein, in vier von fünf Fällen war es Russland.

Langjährige UNO-Beobachter sind sogar überrascht, wie gut der Sicherheitsrat nach wie vor funktioniert. Etwa Richard Gowan, UNO-Direktor bei der International Crisis Group: Es sei den Vetomächten gelungen, die Ukraine-Frage, wo derzeit null Konsens herrsche, von den übrigen Themen zu separieren. Zumindest bisher.