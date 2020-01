Trump will an Anti-Abtreibungs-Demo teilnehmen

US-Präsident Donald Trump hat einen persönlichen Auftritt an der Anti-Abtreibungs-Demonstration «March for Life» angekündigt.

Die Abtreibungsgegner versammeln sich am Freitag auf der National Mall im Washington.

Das Thema Schwangerschaftsabbruch ist in den USA hochpolitisch und hoch umstritten.

Trump kündigte den Auftritt auf Twitter an. «Wir sehen uns am Freitag», schrieb er. Die «March for Life»-Präsidentin Jeanne Mancini dankte dem Präsidenten und teilte mit, er werde «der erste Präsident in der Geschichte sein, der teilnimmt».

Sinneswandel des Präsidenten

Die Veranstaltung findet seit 1974 jährlich statt. Indirekt war Donald Trump auch im vergangenen Jahr anwesend, er wandte sich per Videobotschaft an die Abtreibungsgegner. Der US-Präsident machte beim Thema einen Sinneswandel durch. In der Vergangenheit hatte er sich für Abtreibungen ausgesprochen, während des Wahlkampfes 2016 änderte er seine Haltung.

Abtreibungen sind in den USA grundsätzlich erlaubt, ein Grundsatzurteil des Supreme Courts aus dem Jahr 1973 legalisierte sie. Trump und viele seiner Republikaner treten dafür ein, dieses Urteil neu aufzurollen.