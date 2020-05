Möchten Sie mehr darüber wissen, wie Spanien mit dem Coronavirus umgeht und wie es das Land verändert hat? Elf Wochen lang, von Mitte März bis Ende Mai, hat SRF-Auslandredaktorin Melanie Pfändler Material gesammelt und Gespräche geführt. Sie kommt zum Schluss: «Spanien ist nicht mehr dasselbe Land.» Ihre Reportage hören Sie in der Sendung International am Samstag um 9 Uhr auf Radio SRF 2 Kultur und um 11.30 Uhr auf Radio SRF 4 News sowie am Pfingstmontag um 18.30 Uhr auf Radio SRF 1 und SRF 4 News – oder als Podcast bereits am Freitagabend unter srf.ch/audio.