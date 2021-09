Im Widerspruch zu den Forderungen der Wirtschaftsvertreter betonte das britische Verkehrsministerium, dass der Import von Arbeitskräften keine nachhaltige Lösung des Problems darstelle. Helfen soll vielmehr ein Massnahmenpaket.



So ist vorgesehen, dass Fahrlehrer der Armee dabei helfen, den enormen Rückstau an Fahrprüfungen aufzuarbeiten, der auch durch die Corona-Pandemie entstanden ist. Zudem werden rund eine Million Briefe an ehemalige Lastwagenfahrer verschickt, um sie von einer Rückkehr in den Beruf zu überzeugen. Geworben werden soll mit höheren Löhnen, fixen Arbeitszeiten und besseren Arbeitsbedingungen. Auch kostenlose Umschulungen werden angeboten. Insgesamt sollen 50'000 Fahrprüfungen pro Jahr zusätzlich möglich werden.