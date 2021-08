Von einer Joggingrunde am Montagvormittag kehrte der aus Gomel stammende Schischow gestern nicht in seine Kiewer Wohnung zurück. Als Mitgründer und Leiter der Organisation «Belarussisches Haus in der Ukraine» half er jenen Belarussinnen und Belarussen in Kiew Fuss zu fassen, die aufgrund der politischen Situation ihre Heimat verlassen mussten. Schischow sah sich selbst im Herbst vergangenen Jahres gezwungen aus Belarus auszureisen, nachdem er sich aktiv an der Protestbewegung gegen Alexander Lukaschenko beteiligt hatte.

Seitens der ukrainischen Behörden wurde im Fall von Schischow eine Untersuchung wegen Mordes eingeleitet. Die von Schischow gegründete Organisation für die belarussische Diaspora in Kiew, erklärte via Messengerdienst Telegram, dass der Belarusse in Kiew beschattet worden sei und aus Sicht der Diaspora kein Zweifel daran bestehe, dass es sich beim Tod von Schischow um eine geplante Aktion der belarussischen Sicherheitsorgane gehandelt habe. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Im Jahr 2016 kam der preisgekrönte belarussische Journalist Pavel Scheremet in Kiew durch eine Autobombe ums Leben. Während die damals von den ukrainischen Behörden eingeleitete Untersuchung von internationalen Journalistenorganisationen als unzureichend kritisiert wurde, legten Recherchen von Investigativjournalisten und kürzlich aufgetauchte Tonaufnahmen eine klare Beteiligung des belarussischen KGB bei der Tötung des Journalisten nahe. Für heute Abend hat die belarussische Diaspora zu einer Demonstration vor der Botschaft von Belarus in Kiew aufgerufen.