SRF-Korrespondentin Isabelle Jacobi: «Wahrscheinlich landen wir wie so oft in politischen Debatten in den USA bei einer Patt-Situation. Die Demokraten erreichen sicher, dass der Mueller-Bericht weiter im Gespräch bleibt. Sie demonstrieren, dass sie ihre Kontrollfunktion wahrnehmen. Auch ein Amtsenthebungsverfahren wird im Gespräch bleiben und eventuell Rückenwind erhalten.

Beide Seiten haben heute Gelegenheit, ihre Lesart des Mueller-Berichts kundzutun. Beide Interpretationen werden ihr Publikum finden. Und dieses ist bekanntlich politisch gespalten.