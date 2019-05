Nach Attentaten in Neuseeland

Gut sechs Wochen sind seit dem Anschlag von Christchurch in Neuseeland vergangen. Beim Attentat in zwei Moscheen wurden 50 Menschen getötet. Neuseeland arbeitet die Tragödie seither Schritt für Schritt auf.

Anke Richter Journalistin in Christchurch Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Seit 2003 berichtet Anke Richter aus Neuseeland, Polynesien und über die Antarktis. Ihre Reportagen und Berichte erschienen in diversen deutschsprachigen Medien, vom «Spiegel» über die «Zeit» bis zur ARD.

SRF News: Wie präsent sind die Attentate in Neuseeland?

Anke Richter: Sie sind nicht omnipräsent, aber sie sind präsent. Vor allem in Christchurch. Sie sind auf jeden Fall ein riesiges politisches Thema. Eigentlich vergeht kein Tag, an dem nicht etwas dazu erscheint. Und das wird auch noch lange der Fall sein. Vor allem, wenn dann der Prozess gegen den Täter beginnt.

Was hat sich denn seit den Anschlägen getan in der neuseeländischen Gesellschaft?

Es gibt vor allem viel Diskussionen darüber wie islamophob oder rassistisch Neuseeland war. So ein Bewusstsein und das Augenmerk für die rechte Szene war davor gar nicht vorhanden. Jetzt werden Menschen zu Recht kritisiert, die vorher mit Hate Speech, Rassismus und Islamophobie gar nicht so auffielen.

Nach den Anschlägen zeigte die Premierministerin Jacinda Ardern ihr Mitgefühl und ihre Verachtung für die Tat öffentlich. Durch die Bevölkerung ging eine Welle der Hilfsbereitschaft. Ist dieses Gefühl geblieben?

Ja, und das hat bisher auch wirklich niemand hinterfragt. Quer durch alle Parteien und durch alle Bevölkerungsschichten wurde ihre Geste mit dem Kopftuch und ihre Menschlichkeit gewürdigt. Es war ein Schock, weil man so etwas noch nie erlebt hat. Gleichzeitig aber besteht der Anspruch an die Neuseeländer selber, ein Vorbild zu sein, wie man anders mit dieser ganzen Problematik umgeht.

Aber ist die neuseeländische Gesellschaft heute noch so geeint, wie sie es gleich nach den Anschlägen war?

In der Gesellschaft ist eine Spaltung spürbar. Es verwundert nicht, dass im ersten Überschwang des Schocks und des Mitgefühls alle zusammenstehen. Irgendwann aber lässt das bei denen, die nicht so direkt betroffen sind wieder nach. Irgendwann haben sie genug von der Berichterstattung und von den Spendenaufrufen. Die Kommentarfunktion der grössten Medienseite ist zum Beispiel entsprechend geändert worden. Viele islamophobe und hetzerische Aussagen kamen zusammen, welche man im Keim ersticken möchte.

Ist auch eine Spannung zwischen den Religionsgemeinschaften spürbar?

Nicht direkt zwischen Religionsgemeinschaften. Es wurde interreligiös geholfen und Mitgefühl gezeigt.

Ist man sich politisch noch einig, wie man gegen den Extremismus vorgehen will? Nach den Anschlägen wurden beispielsweise die Waffengesetze rasch verschärft.

Das wurde sogar von den Konservativen unterstützt. Es war eigentlich ungewöhnlich, dass kein parteipolitisches Hickhack ausgeartet ist, sondern dass alle den Ernst der Stunde erkannt haben. Das wird auf Dauer nicht so bleiben.

Rund um den Terroranschlag ist eigentlich noch nichts laut geworden was dieser Regierung jetzt irgendwie um die Ohren geflogen wäre oder was sie in den Augen der Opposition falsch gemacht hat.

Würden Sie zusammenfassend sagen: Im Grossen und Ganzen ist die Bevölkerung geeint?

Ja, man ist im Grossen und Ganzen geeint. Es sind schon oder erst sechs Wochen seit dem Anschlag vergangen und bis zum Prozess wird noch viel Zeit verstreichen. Man darf auch nicht vergessen, dass die ganzen Opferfamilien jetzt aus ihrer Trauer herauskommen. Der letzte der Verletzten ist immer noch im Krankenhaus und wurde noch nicht entlassen. Ich glaube aber, weil die Politik und die Regierungschefin von vornherein die Weichen gut gestellt haben, stehen die Zeichen ganz gut.

Das Gespräch führte Antonia Moser.