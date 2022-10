In der Schweiz schlossen sich über tausend Menschen den Kundgebungen an.

In Zürich demonstrierten teils bei strömendem Regen gegen tausend Menschen, in Genf waren es rund 500 und in Bern vor der iranischen Botschaft gegen 200 Personen. Dort setzte die Polizei kurzzeitig Gummischrot ein.

Zunächst hatten sich gemäss Mitteilung der Polizei zwei Männer nacheinander unbefugt Zutritt zum Botschaftsgelände verschafft. Einer von ihnen hat eine Flagge vom Fahnenmast heruntergenommen, wie ein Keystone-SDA-Fotograf berichtete. Ausserdem haben gemäss Polizei-Mitteilung mehrere Personen eine Absperrung durchbrochen und sind über die Strasse zum Botschaftsgebäude gerannt.



Die Teilnehmenden riefen zur Solidarität mit dem iranischen Volk auf. Man wolle die Bewohnerinnen und Bewohner und die Regierung der Schweiz in Kenntnis setzen, dass das herrschende Regime im Iran über keine Legitimation verfüge, die friedlichen Demonstrationen brutal niederschlage, zahlreiche Menschen inhaftiert und viele erschossen habe, hiess es in einer Mitteilung.



Die Demonstrierenden trugen Plakate und skandierten unter anderem «Weg weg weg – Mullah muss weg». In Zürich traten auch Politiker auf, darunter der Grüne Nationalrat Balthasar Glättli und SP-Nationalrätin Min Li Marti.