Entführung in Nigeria: 130 weitere Schulkinder sind frei

Rund 300 Kinder und ein Dutzend Mitarbeiter waren vor einem Monat aus einer katholischen Schule in Nigeria entführt worden.

Nun sind auch die letzten 130 Kinder wieder frei, wie ein Sprecher des nigerianischen Präsidenten auf X bestätigt.

Es befänden sich keine Kinder mehr in Gefangenschaft, schreibt der Sprecher Sunday Dare weiter.

Die Polizei des Bundesstaates Niger hat die Freilassung der Kinder gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters bestätigt. Die genaue Zahl der Freigelassenen werde jedoch erst am Montag nach einer Zählung feststehen – der Nachrichtensender Arise berichtete unter Berufung auf nigerianische Behörden von 130 Schülern.

Wie die Kinder freikamen – und was mit den entführten Mitarbeitenden ist, blieb zunächst unklar.

Entführt vor einem Monat

Bewaffnete hatten am 21. November laut dem christlichen Verband Nigerias (CAN) mehr als 300 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 10 und 18 Jahren sowie zwölf Mitarbeitende der katholischen St. Mary's School im Dorf Papiri entführt.

50 Kinder konnten bereits kurz nach der Entführung selbstständig entkommen. Anfang Dezember teilte dann die Regierung Nigerias mit, dass 100 weitere Kinder befreit werden konnten.

In Nigeria kommt es immer wieder zu Entführungen von Schulkindern durch bewaffnete Banden, die Lösegeld erpressen wollen.