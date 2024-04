Die vom US-Repräsentantenhaus bewilligten Milliardenhilfen für Kiew werden nach Worten des russischen Präsidialamtssprechers Dmitri Peskow die Ukraine «weiter ruinieren» und zu mehr Toten in dem Konflikt führen. Peskow sagt der Nachrichtenagentur Tass, dass eine Klausel in dem Gesetz, die es der US-Regierung erlaubt, beschlagnahmtes russisches Vermögen zu konfiszieren und für den Wiederaufbau in die Ukraine zu transferieren, das Image der USA beschädigen würde.

«Die Militärhilfe für das Kiewer Regime ist eine direkte Unterstützung terroristischer Aktivitäten», erklärte eine Sprecherin des russischen Aussenministeriums auf Telegram. Russland werde mit Massnahmen im eigenen Interesse reagieren.