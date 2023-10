In Bergkarabach wohnten vor der Rückeroberung mehrheitlich Armenier. Aus Angst vor Gewalt der Aserbaidschaner flüchteten in der Folge der Militäroperation mehr als 100'000 Karabach-Armenier aus der Region.

Legende: Aliyev, der Aserbaidschan mit harter Hand führt, liess sich in Militäruniform an mehreren Orten fotografieren und küsste dabei auch die Staatsflagge, wie am Sonntag von der Präsidialverwaltung in Baku veröffentlichte Bilder zeigten. Hier in Aghdara (Martakert). Keystone/Pressebüro des aserbaidschanischen Präsidenten via AP