Vorgesehen ist, dass die Unterhausabgeordneten der Tories das Bewerberfeld in einem mehrstufigen Verfahren auf zwei Kandidierende reduzieren – bei jeder Runde scheidet jeweils der Letztplatzierte aus. Diese zwei Anwärter auf das Amt des Premierministers stellen sich dann den rund 160’000 Parteimitgliedern in einer Urabstimmung zur Wahl. Mitte Juli soll der Nachfolger feststehen. Erst dann bittet die bereits am 7. Juni vom Parteivorsitz zurückgetretene Theresa May Königin Elisabeth II. um ihre Entlassung. Bis dahin bleibt sie für die Regierungsgeschäfte zuständig.