- Das libanesische Gesundheitsministerium hat dreizehn Tote bei einem israelischen Angriff auf ein palästinensisches Flüchtlingslager im Süden des Libanon gemeldet.
- Bei einem Anschlag im Westjordanland gab es laut der israelischen Armee mehrere Tote und Verletzte.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Israel: Zwei Hisbollah-Mitglieder getötet
- Iranisches Aussenministerium bemängelt Gaza-Resolution der UNO
- Libanon meldet dreizehn Tote bei israelischem Angriff
- Saudischer Kronprinz fordert Zwei-Staaten-Lösung
- Saudi-Arabien offen für besseres Verhältnis zu Israel
- USA sagen Treffen mit libanesischen Armeechef ab
- Hamas nimmt Mann fest – Wasserversorger stellt Dienste ein
- Mehrere Tote und Verletzte bei Angriff im Westjordanland
- Der innerpalästinensische Graben zeigt sich einmal mehr
- Netanjahu kommentiert verabschiedete UNO-Resolution nicht direkt
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Krieg im Nahen Osten
Die Konflikte in Israel, im Westjordanland, im Gazastreifen und in Libanon halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg im Nahen Osten.
Quellen: Agenturen, SRF