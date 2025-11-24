- Israels Behörden ermitteln Berichten zufolge zu einem Fall, bei dem israelische Sicherheitskräfte offenbar zwei militante Palästinenser im Westjordanland erschossen haben, die sich zuvor ergeben haben sollen. Offiziell bestätigt sind die Angaben noch nicht.
- Israelische Sicherheitskräfte haben bei einem Einsatz im Norden des Westjordanlands laut einer Organisation mehrere Palästinenser verletzt.
- 13 weitere kriegsversehrte Kinder aus dem Gazastreifen sollen in Schweizer Spitälern behandelt werden.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Medien: Israel untersucht Tod zweier Palästinenser bei Festnahme
- UNO fordert Untersuchung nach Tötung von Palästinensern
- Deutscher Bundeskanzler Merz reist bald nach Israel
- Israel geht gegen islamistische Gruppierung in Syrien vor
- Tödlicher Einsatz im Westjordanland – Untersuchung läuft
- «Leben in Gaza ist ein täglicher Kampf ums Überleben»
- Zehn Verletzte bei israelischem Armeeeinsatz im Westjordanland
- 13 weitere Kinder aus Gaza sind unterwegs in die Schweiz
- Bundesrat spricht zusätzliche 23 Millionen für «Gaza Peace Plan»
- Rafah: Vier Tote durch israelische Armee
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Krieg im Nahen Osten
Die Konflikte in Israel, im Westjordanland, im Gazastreifen und in Libanon halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg im Nahen Osten.
Quellen: Agenturen, SRF