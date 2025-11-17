- Der UNO-Sicherheitsrat befürwortet es, internationale Truppen im Gazastreifen zur Stabilisierung der Waffenruhe zu stationieren. Er hat einer entsprechenden Resolution zugestimmt.
- Die Hamas hat die von den USA im UNO-Sicherheitsrat eingebrachte Resolution zur Absicherung des Gaza-Friedensplans scharf kritisiert. Sie fordert, dass eine Friedenstruppe nur unter UNO-Aufsicht agiert.
- Israels Ministerpräsident Netanjahu hat die Siedlergewalt verurteilt und betont Israels Rechtsstaatlichkeit. Die Polizei nahm drei Siedler nach Vorfällen fest.
- Die deutsche Regierung beendet die Beschränkungen für Rüstungsexporte nach Israel, die seit dem 8. August galten.
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Krieg im Nahen Osten
Quellen: Agenturen, SRF