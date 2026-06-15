- Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt. Erste Staats- und Regierungschefs begrüssen die Einigung.
- Viel ist über das Rahmenabkommen noch nicht bekannt – der genaue Wortlaut wurde zunächst nicht veröffentlicht. Unterzeichnet werden soll die Vereinbarung am Freitag in Genf in der Schweiz.
- Trotzdem wird sich Israel laut Verteidigungsminister Katz nicht aus den eroberten Gebieten Libanons zurückziehen. Die Angriffe dort gehen weiter – obwohl deren Ende Teil der Bedingungen für die Zustimmung Irans zum Abkommen waren.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Stadt im Südlibanon: «Unter keinen Umständen» zurückkehren
- Versuchter Überfall auf Containerschiff vor Jemen
- Schweiz begrüsst Absichtserklärung zwischen USA und Iran
- SRF-Nahost-Korrespondenten: «Schwierigster Teil steht noch bevor»
- Katar: Abkommen im Iran-Krieg Schritt zu «nachhaltigem Frieden»
- Regierungsvertreter reagieren auf Abkommen
- Trotz Abkommen: Israel setzt Luftangriffe im Süden Libanons fort
- Katz: Israel plant keinen Rückzug aus eroberten Gebieten Libanons
- Strasse von Hormus: Rückkehr zu Normalbetrieb braucht Zeit
- Von der Leyen: Priorität liegt bei Öffnung der Strasse von Hormus
Quellen: Agenturen, SRF