Stadt im Südlibanon: «Unter keinen Umständen» zurückkehren

Versuchter Überfall auf Containerschiff vor Jemen

Schweiz begrüsst Absichtserklärung zwischen USA und Iran

SRF-Nahost-Korrespondenten: «Schwierigster Teil steht noch bevor»

Katar: Abkommen im Iran-Krieg Schritt zu «nachhaltigem Frieden»

Trotz Abkommen: Israel setzt Luftangriffe im Süden Libanons fort

Katz: Israel plant keinen Rückzug aus eroberten Gebieten Libanons

Strasse von Hormus: Rückkehr zu Normalbetrieb braucht Zeit

Von der Leyen: Priorität liegt bei Öffnung der Strasse von Hormus