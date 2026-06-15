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Krieg im Iran Trotz Absichtserklärung: Israel plant keinen Rückzug aus Libanon

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15.06.2026, 06:22

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Themen in diesem Newsticker

  • Stadt im Südlibanon: «Unter keinen Umständen» zurückkehren
  • Versuchter Überfall auf Containerschiff vor Jemen
  • Schweiz begrüsst Absichtserklärung zwischen USA und Iran
  • SRF-Nahost-Korrespondenten: «Schwierigster Teil steht noch bevor»
  • Katar: Abkommen im Iran-Krieg Schritt zu «nachhaltigem Frieden»
  • Regierungsvertreter reagieren auf Abkommen
  • Trotz Abkommen: Israel setzt Luftangriffe im Süden Libanons fort
  • Katz: Israel plant keinen Rückzug aus eroberten Gebieten Libanons
  • Strasse von Hormus: Rückkehr zu Normalbetrieb braucht Zeit
  • Von der Leyen: Priorität liegt bei Öffnung der Strasse von Hormus

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 15.6.2026, 12:45 Uhr

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