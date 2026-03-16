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Krieg in Nahost Bundesrat schränkt Rüstungsexporte in die USA ein

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Themen in diesem Newsticker

  • Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem gesperrt
  • Merz erwartet leichten Anstieg der Inflation durch Iran-Krieg
  • Bundesrat schränkt Rüstungsexporte in die USA ein
  • Öl etwas billiger – Hoffnung auf Sicherung der Strasse von Hormus
  • Iran meldet Tod des Mediensprechers der Revolutionsgarden
  • OECD rät von Tankrabatt ab – Lieber Hilfen für ärmere Haushalte
  • China: Konfliktparteien sollen stabile Ölversorgung sicherstellen
  • Offenbar keine Engpässe bei Irans Raketen-Produktion
  • Mit Tempolimit und Homeoffice gegen die Energiekrise
  • EU-Staaten wollen auf Migrationskrise vorbereitet sein

10vor10, 19.3.2026, 21:50 Uhr

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