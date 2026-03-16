- Der Bund bewilligt wegen des Kriegs gegen den Iran keine neuen Rüstungsexporte in die USA mehr.
- Die Weltschifffahrtsorganisation der UNO möchte den Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus sichern und arbeitet an Evakuierungsplänen der Schiffe und Seeleute.
- Die EU-Staaten fordern ein Ende der gegenseitigen Angriffe auf Energie- und Wasseranlagen, wie aus ihrer am Abend beschlossenen Gipfelerklärung hervorgeht.
- Die USA werden Präsident Donald Trump zufolge nirgendwo Truppen einsetzen. Dies sagte er anlässlich eines Treffens mit der japanischen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi im Weissen Haus.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem gesperrt
- Merz erwartet leichten Anstieg der Inflation durch Iran-Krieg
- Bundesrat schränkt Rüstungsexporte in die USA ein
- Öl etwas billiger – Hoffnung auf Sicherung der Strasse von Hormus
- Iran meldet Tod des Mediensprechers der Revolutionsgarden
- OECD rät von Tankrabatt ab – Lieber Hilfen für ärmere Haushalte
- China: Konfliktparteien sollen stabile Ölversorgung sicherstellen
- Offenbar keine Engpässe bei Irans Raketen-Produktion
- Mit Tempolimit und Homeoffice gegen die Energiekrise
- EU-Staaten wollen auf Migrationskrise vorbereitet sein