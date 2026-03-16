Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem gesperrt

Merz erwartet leichten Anstieg der Inflation durch Iran-Krieg

Bundesrat schränkt Rüstungsexporte in die USA ein

Öl etwas billiger – Hoffnung auf Sicherung der Strasse von Hormus

Iran meldet Tod des Mediensprechers der Revolutionsgarden

OECD rät von Tankrabatt ab – Lieber Hilfen für ärmere Haushalte

China: Konfliktparteien sollen stabile Ölversorgung sicherstellen

Offenbar keine Engpässe bei Irans Raketen-Produktion

Mit Tempolimit und Homeoffice gegen die Energiekrise