Das ist über den Stand der Verhandlungen bekannt

Israel ordnet Evakuierung von 20 Orten im Südlibanon an

US-Militär: Iranische Drohnenangriffe bei Hormus abgewehrt

Iran will Verwaltung der Strasse von Hormus neu regeln

Iranischer Aussenminister: Israel will US-Abkommen sabotieren

Schweiz bietet sich als Gastgeber für Abkommen an

Pakistan: Iran und USA haben sich über Abkommen verständigt

Iran meldet nahenden Abschluss eines Abkommens

Trump wirft Iran Falschaussagen vor