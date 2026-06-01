- Bei einem israelischen Angriff auf ein Militärfahrzeug im Südlibanon sind nach Angaben der libanesischen Armee zwei Offiziere und ein Soldat getötet worden.
- Das US-Militär hat nach eigenen Angaben mehrere vom Iran auf Kuwait und Bahrain abgefeuerte Raketen abgefangen.
- Libanons Präsident Joseph Aoun hat dem Iran vorgeworfen, sein Land als Druckmittel im Konflikt mit den USA und Israel zu missbrauchen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- AP: Insgesamt neun Tote bei israelischen Angriffen im Südlibanon
- Iran kritisiert USA: «Diskriminierung höchster Stufe»
- Israel: Untersuchen Angriff auf libanesische Soldaten
- Bahrain verurteilt neue iranische Angriffe
- Israel ruft Bewohner im Südlibanon zur Evakuierung auf
- Libanon: Mehrere Soldaten bei israelischem Angriff getötet
- Palästinensische Behörde: Kleinkind im Westjordanland getötet
- Iran weist Vorwurf der Instrumentalisierung des Libanon zurück
- Kuwait und Bahrain melden Angriffe
- US-Militär: Abschuss von iranischen Drohnen
Quellen: Agenturen, SRF