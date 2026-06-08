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Krieg in Nahost Erneut brüchige Waffenruhe zwischen Iran und den USA

Autor: 

08.06.2026, 06:36

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Themen in diesem Newsticker

  • Waffenruhe zwischen USA und Iran erneut brüchig
  • Iran meldet Raketenangriff auf US-Stützpunkt in Jordanien
  • Iran meldet Angriffe auf US-Stützpunkte in Bahrain und Kuwait
  • US-Militär: Handelsschiffe passieren Strasse von Hormus
  • Trump bestätigt US-Kampfjet-Einsätze im Iran
  • Iran schliesst die Strasse von Hormus und meldet Angriffe
  • Angriffe und Explosionen in der Strasse von Hormus
  • Erneute Luftangriffe auf den Iran
  • Brand auf Tanker: USA melden Angriff auf Schiff mit iranischem Öl
  • Trump liefert vorerst keine Belege für Öltransporte durch Hormus

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 10.6.2026, 19:30 Uhr

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