Waffenruhe zwischen USA und Iran erneut brüchig

Iran meldet Raketenangriff auf US-Stützpunkt in Jordanien

Iran meldet Angriffe auf US-Stützpunkte in Bahrain und Kuwait

US-Militär: Handelsschiffe passieren Strasse von Hormus

Trump bestätigt US-Kampfjet-Einsätze im Iran

Iran schliesst die Strasse von Hormus und meldet Angriffe

Angriffe und Explosionen in der Strasse von Hormus

Erneute Luftangriffe auf den Iran

Brand auf Tanker: USA melden Angriff auf Schiff mit iranischem Öl