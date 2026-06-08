- Die im April beschlossene Waffenruhe zwischen den USA und Iran ist erneut brüchig.
- Laut iranischen Berichten wurde die Strasse von Hormus nach Angriffen der USA für jegliche Schiffe gesperrt, die USA dementiert eine Sperrung der Meeresenge.
- Einer Erklärung der iranischen Armee zufolge haben iranische Streitkräfte als Reaktion auf die Angriffe der USA mehrere US-Stützpunkte in Bahrain und Kuwait attackiert.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Waffenruhe zwischen USA und Iran erneut brüchig
- Iran meldet Raketenangriff auf US-Stützpunkt in Jordanien
- Iran meldet Angriffe auf US-Stützpunkte in Bahrain und Kuwait
- US-Militär: Handelsschiffe passieren Strasse von Hormus
- Trump bestätigt US-Kampfjet-Einsätze im Iran
- Iran schliesst die Strasse von Hormus und meldet Angriffe
- Angriffe und Explosionen in der Strasse von Hormus
- Erneute Luftangriffe auf den Iran
- Brand auf Tanker: USA melden Angriff auf Schiff mit iranischem Öl
- Trump liefert vorerst keine Belege für Öltransporte durch Hormus
Quellen: Agenturen, SRF