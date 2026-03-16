- Die EU-Staaten fordern ein Ende der gegenseitigen Angriffe auf Energie- und Wasseranlagen, wie aus ihrer am Abend beschlossenen Gipfelerklärung hervorgeht.
- Die USA werden Präsident Donald Trump zufolge nirgendwo Truppen einsetzen. Dies sagte er anlässlich eines Treffens mit der japanischen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi im Weissen Haus.
- Mehrere grosse europäische Staaten sowie Japan fordern den Iran auf, die faktische Sperrung der Strasse von Hormus zu beenden.
- Die Schäden an der weltweit grössten Gasaufbereitungsanlage «Pearl» von Shell und Qatar Energy werden noch untersucht. Der Angriff steht im Kontext der iranischen Vergeltung für Angriffe auf «South Pars».
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- EU knüpft Hilfe in der Strasse von Hormus an Bedingungen
- Vereinigte Arabische Emirate zerschlagen Hisbollah-Netzwerk
- Mehrere Golfstaaten melden nächtliche Angriffe
- Israel: Neue Angriffswelle im ganzen Iran
- UNO-Schifffahrtsorganisation arbeitet an Evakuierungsplänen
- EU-Staaten fordern Ende gegenseitiger Angriffe auf Energieanlagen
- Künstliche Intelligenz im Krieg: Präzision oder Risiko?
- IATA-Chef: Nahost-Krieg treibt Preise für Flugtickets in die Höhe
- USA zerstören Raketenfabrik nahe Teheran
- Frankreichs Aussenminister reist nach Israel