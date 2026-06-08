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Krieg in Nahost Iran: Gespräche mit USA nach neuen Angriffen auf dem Prüfstand

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08.06.2026, 06:36

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Themen in diesem Newsticker

  • Likud-Partei: Netanjahu will bei Parlamentswahl wieder antreten
  • Iran will Gespräche mit USA nach jüngsten Angriffen neu bewerten
  • Keine Opfer oder Schäden nach iranischen Angriffen auf Jordanien
  • Iran greift Ziele in Bahrain, Kuwait und Jordanien an
  • Iran greift US-Flotte in Bahrain mit Drohnen an
  • Iran droht nach US-Angriffen mit Vergeltung
  • USA greifen iranische Luftabwehrsysteme an
  • USA starten Vergeltungsangriffe gegen den Iran
  • Israelischer TV-Sender: Netanjahu zu Alleingang gegen Iran bereit
  • Nach Helikopterabsturz: Iran warnt vor «ständigem Risiko»

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.6.2026, 19:30 Uhr

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