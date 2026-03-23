- Die Swiss verlängert den Flugstopp nach Dubai und Tel Aviv bis und mit 31. Mai.
- US-Präsident Donald Trump verkündet, dass der Iran verhandlungsbereit sei. Man sei sich über viele Punkte einig. Iran dementiert solche Meldungen.
- Trotzdem gehen die iranischen Angriffe auf Israel und verschiedene Golfstaaten weiter.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
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- Laut iranischen Medien: Luftangriffe auf Energieinfrastruktur
Quellen: Agenturen, SRF