- Das iranische Militär hat seine jüngsten Angriffe gegen Israel vorerst für beendet erklärt. Zugleich drohte Teheran aber mit härteren Angriffen, sollte Israel seine Attacken im Libanon fortsetzen.
- Israels Armee hatte zuvor Raketenangriffe aus dem Iran gemeldet. Israel griff darauf Ziele im Iran an. Der Einsatz ist nun beendet.
- Die SRF-Nahost-Korrespondenten sprachen von einer Eskalation mit Ansage: «Der Iran greift Israel an – nur wenige Stunden nachdem Israel die libanesische Hauptstadt Beirut angegriffen hat.»
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
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Quellen: Agenturen, SRF