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Krieg in Nahost Iran und Israel stellen Angriffe vorerst ein

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08.06.2026, 06:36

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Themen in diesem Newsticker

  • Iranische Behörde hebt Flugverbot wieder auf
  • Netanjahu bestätigt Feuerpause nach Angriffen auf Iran
  • Schäden an Unesco-Welterbestätte im Libanon nach Angriff Israels
  • Israel droht Hisbollah mit Angriffen auf Beirut-Vororte
  • Wadephul: Ankündigung Irans kann «wichtiger Schritt» sein
  • Iran spricht von 15 Verletzten nach Angriffen
  • Iran sperrt gesamten Luftraum bis auf Weiteres
  • Berichte: Israel beendet Angriffe auf Iran
  • Israel: Hisbollah feuert Raketen auf Soldaten im Libanon
  • Irak öffnet Luftraum wieder – Syrien verlängert Sperrung

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.6.2026, 12:45 Uhr

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