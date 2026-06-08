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Krieg in Nahost Iran und Israel wollen Angriffe vorerst einstellen

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08.06.2026, 06:36

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Themen in diesem Newsticker

  • Israel droht Hisbollah mit Angriffen auf Beirut-Vororte
  • Wadephul: Ankündigung Irans kann «wichtiger Schritt» sein
  • Iran spricht von 15 Verletzten nach Angriffen
  • Iran sperrt gesamten Luftraum bis auf Weiteres
  • Berichte: Israel beendet Angriffe auf Iran
  • Israel: Hisbollah feuert Raketen auf Soldaten im Libanon
  • Irak öffnet Luftraum wieder – Syrien verlängert Sperrung
  • EU verhängt Sanktionen wegen iranischer Bedrohung der Schifffahrt
  • Israels Armee auf längeren Konflikt mit Iran vorbereitet
  • Iran erklärt Ende der Angriffe auf Israel

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.6.2026, 12:45 Uhr

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