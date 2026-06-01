- Der Iran wirft den USA nach Angriffen auf Radaranlagen eine Verletzung der Waffenruhe vor. Zudem warnte der Iran seine Nachbarstaaten, den USA keine Gebiete für Militäroperationen zur Verfügung zu stellen.
- Das US-Militär hat nach eigenen Angaben mehrere vom Iran auf Kuwait und Bahrain abgefeuerte Raketen abgefangen.
- Bei einem israelischen Angriff auf ein Militärfahrzeug im Südlibanon sind nach Angaben der libanesischen Armee zwei Offiziere und ein Soldat getötet worden.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Palästinensische Behörde: Tote nach Angriff im Gazastreifen
- Iran warnt Nachbarstaaten vor US-Unterstützung
- Libanesischer Armeechef auf dem Weg nach Pakistan
- Nach US-Angriffen auf Radaranlagen: Scharfe Kritik aus dem Iran
- Pakistans Innenminister reist als Vermittler nach Teheran
- AP: Insgesamt neun Tote bei israelischen Angriffen im Südlibanon
- Iran kritisiert USA: «Diskriminierung höchster Stufe»
- Israel: Untersuchen Angriff auf libanesische Soldaten
- Bahrain verurteilt neue iranische Angriffe
- Israel ruft Bewohner im Südlibanon zur Evakuierung auf
Quellen: Agenturen, SRF