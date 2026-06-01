Palästinensische Behörde: Tote nach Angriff im Gazastreifen

Iran warnt Nachbarstaaten vor US-Unterstützung

Libanesischer Armeechef auf dem Weg nach Pakistan

Nach US-Angriffen auf Radaranlagen: Scharfe Kritik aus dem Iran

Pakistans Innenminister reist als Vermittler nach Teheran

AP: Insgesamt neun Tote bei israelischen Angriffen im Südlibanon

Iran kritisiert USA: «Diskriminierung höchster Stufe»

Israel: Untersuchen Angriff auf libanesische Soldaten

Bahrain verurteilt neue iranische Angriffe