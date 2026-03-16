 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Krieg in Nahost Iranisches Öl auf See: USA setzen Sanktionen bis 19. April aus

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Bericht: Iran will japanische Schiffe durch Hormus lassen
  • Iran warnt Grossbritannien – und feuert Raketen auf Stützpunkt ab
  • USA: Sanktionslockerungen für iranisches Öl bis 19. April
  • Trump: Nutzerstaaten sollen Hormus künftig selbst schützen
  • Iran dementiert Verfügbarkeit von überschüssigem Rohöl
  • Frankreich fordert Iran zu umfassenden Zugeständnissen auf
  • Bericht: niemand verletzt nach iranischem Luftangriff auf Israel
  • Trump will keine Waffenruhe
  • Berichte: Möglicher Einsatz von US-Bodentruppen im Iran
  • Grossbritannien erlaubt USA teils Nutzung von Militärbasen

10vor10, 19.3.2026, 21:50 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)