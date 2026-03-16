- Die USA lockern bis am 19. April die Sanktionen auf iranisches Öl, das sich derzeit auf Schiffen befindet.
- Nachdem Medien über die mögliche Entsendung von US-Bodentruppen berichtet hatten, erwägt US-Präsident Donald Trump nun eigenen Worten zufolge, die Militärangriffe im Iran zurückzufahren.
- Modschtaba Chamenei bleibt weiterhin im Verborgenen. In einer verlesenen Botschaft weist er jedoch die Verantwortung für die Luftangriffe auf die Türkei zurück.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Bericht: Iran will japanische Schiffe durch Hormus lassen
- Iran warnt Grossbritannien – und feuert Raketen auf Stützpunkt ab
- USA: Sanktionslockerungen für iranisches Öl bis 19. April
- Trump: Nutzerstaaten sollen Hormus künftig selbst schützen
- Iran dementiert Verfügbarkeit von überschüssigem Rohöl
- Frankreich fordert Iran zu umfassenden Zugeständnissen auf
- Bericht: niemand verletzt nach iranischem Luftangriff auf Israel
- Trump will keine Waffenruhe
- Berichte: Möglicher Einsatz von US-Bodentruppen im Iran
- Grossbritannien erlaubt USA teils Nutzung von Militärbasen