- Irans Aussenminister Seyed Abbas Araghchi sieht ein Rahmenabkommen zwischen seinem Land und den USA in greifbarer Nähe.
- US-Präsident Donald Trump hat mitgeteilt, die geplanten Angriffe gegen den Iran seien abgesagt. Grund sei, dass die Diskussionen mit dem Iran über ein Abkommen vorangekommen seien. Eine Einigung sei schon am Wochenende möglich.
- Zuvor hatte Trump mit harten Angriffen und der Übernahme der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Charg gedroht.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Iran meldet nahenden Abschluss eines Abkommens
- Trump wirft Iran Falschaussagen vor
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- Aktienmärkte reagieren positiv auf Berichte über Rahmenabkommen
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Quellen: Agenturen, SRF