- Zum ersten Mal seit der Bekanntgabe der Waffenruhe haben israelische Kampfflugzeuge die Hisbollah-Hochburg im schiitischen Vorort Dahyeh in der libanesischen Hauptstadt angegriffen.
- Das US-Militär hat nach eigenen Angaben zwei iranische Drohnen abgeschossen. Dies teilt das zuständige US-Regionalkommando auf der Plattform X mit.
- Der Iran wirft den USA nach Angriffen auf Radaranlagen eine Verletzung der Waffenruhe vor. Zudem warnte der Iran seine Nachbarstaaten, den USA keine Gebiete für Militäroperationen zur Verfügung zu stellen.
- Das US-Militär hat nach eigenen Angaben mehrere vom Iran auf Kuwait und Bahrain abgefeuerte Raketen abgefangen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Klinik: Fünf Tote bei Angriff Israels im Gazastreifen
- Israel beschiesst Vororte von Beirut
- Ein Toter und Verletzte bei mutmasslichem Anschlag in Israel
- Erneute Evakuierungsaufforderung im Südlibanon
- Medien: USA wollen iranische Gelder für Golf-Wiederaufbau nutzen
- Kuwait kauft Drohnenabwehrsysem in den USA
- Israel meldet Abschuss zweier Geschosse aus dem Libanon
- US-Militär: Zwei iranische Drohnen abgeschossen
- Israel: Innerhalb von 48 Stunden 150 Ziele im Libanon angegriffen
- Palästinensische Behörde: Tote nach Angriff im Gazastreifen
Quellen: Agenturen, SRF