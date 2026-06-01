- Zum ersten Mal seit der Bekanntgabe der Waffenruhe haben israelische Kampfflugzeuge die Hisbollah-Hochburg im schiitischen Vorort Dahyeh in der libanesischen Hauptstadt angegriffen.
- Der oberste iranische Unterhändler hat nach den Libanon-Angriffen und der US-Seeblockade mit Angriffen gedroht.
- Das US-Militär hat nach eigenen Angaben zwei iranische Drohnen abgeschossen. Dies teilt das zuständige US-Regionalkommando auf der Plattform X mit.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Iranischer Unterhändler droht mit Angriffen auf US-Ziele
- Israelische Angriffe in Beirut: Mindestens zwei Menschen getötet
- Trump: Keine Aufhebung der Iran-Sanktionen ohne Friedensabkommen
- Klinik: Fünf Tote bei Angriff Israels im Gazastreifen
- Israel beschiesst Vororte von Beirut
- Ein Toter und Verletzte bei mutmasslichem Anschlag in Israel
- Erneute Evakuierungsaufforderung im Südlibanon
- Medien: USA wollen iranische Gelder für Golf-Wiederaufbau nutzen
- Kuwait kauft Drohnenabwehrsysem in den USA
- Israel meldet Abschuss zweier Geschosse aus dem Libanon
Quellen: Agenturen, SRF