Iranischer Unterhändler droht mit Angriffen auf US-Ziele

Israelische Angriffe in Beirut: Mindestens zwei Menschen getötet

Trump: Keine Aufhebung der Iran-Sanktionen ohne Friedensabkommen

Klinik: Fünf Tote bei Angriff Israels im Gazastreifen

Israel beschiesst Vororte von Beirut

Ein Toter und Verletzte bei mutmasslichem Anschlag in Israel

Erneute Evakuierungsaufforderung im Südlibanon

Medien: USA wollen iranische Gelder für Golf-Wiederaufbau nutzen

Kuwait kauft Drohnenabwehrsysem in den USA