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Krieg in Nahost Israel beschiesst Vororte von Beirut ++ Iran droht mit Angriffen

Autor: 

01.06.2026, 06:28

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Themen in diesem Newsticker

  • Iranischer Unterhändler droht mit Angriffen auf US-Ziele
  • Israelische Angriffe in Beirut: Mindestens zwei Menschen getötet
  • Trump: Keine Aufhebung der Iran-Sanktionen ohne Friedensabkommen
  • Klinik: Fünf Tote bei Angriff Israels im Gazastreifen
  • Israel beschiesst Vororte von Beirut
  • Ein Toter und Verletzte bei mutmasslichem Anschlag in Israel
  • Erneute Evakuierungsaufforderung im Südlibanon
  • Medien: USA wollen iranische Gelder für Golf-Wiederaufbau nutzen
  • Kuwait kauft Drohnenabwehrsysem in den USA
  • Israel meldet Abschuss zweier Geschosse aus dem Libanon

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 6.6.2026, 19:30 Uhr

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