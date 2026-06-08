- Das israelische Militär teilt mit, dass es Angriffe auf militärische Ziele im Iran ausgeführt habe.
- Die SRF-Nahost-Korrespondenten sprechen von einer Eskalation mit Ansage: «Der Iran greift Israel an – nur wenige Stunden nachdem Israel die libanesische Hauptstadt Beirut angegriffen hat.»
- Israels Armee meldete Raketenangriffe aus dem Iran. Die Luftabwehr habe diese abgefangen. Zuvor hatte der oberste iranische Unterhändler nach israelischen Angriffen auf den Libanon mit Vergeltung gedroht.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
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Quellen: Agenturen, SRF