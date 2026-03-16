- Der Iran hat bei seinem jüngsten Angriff auf den Süden Israels Dutzende Menschen verletzt, wie israelische Rettungskräfte mitteilen.
- Dem US-Militär zufolge sind bei der mittlerweile dreiwöchigen Offensive gegen den Iran mehr als 8000 Ziele angegriffen worden.
- Die USA und Israel haben nach iranischen Angaben die Urananreicherungsanlage in Natans angegriffen. Dabei sei keine Radioaktivität ausgetreten.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
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- Viele Verletzte in Israel nach iranischem Angriff
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- US-Militär: Bereits gut 8000 iranische Ziele angegriffen
- Mehrere Verletzte nach Raketeneinschlag in Israel
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- Irans Revolutionsgarden kündigen neue Strategien an
- Russland verurteilt Angriff auf die iranische Anlage in Natans