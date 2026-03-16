- Ein iranischer Raketenangriff auf den Süden Israels hat über 100 Menschen verletzt. Einem israelischen Militärsprecher zufolge kamen dabei ballistische Raketen zum Einsatz.
- US-Präsident Donald Trump setzt dem Iran ein 48-stündiges Ultimatum zur Öffnung der Strasse von Hormus. Andernfalls würden die USA iranische Kraftwerke angreifen.
- Dem US-Militär zufolge sind bei der mittlerweile dreiwöchigen Offensive gegen den Iran mehr als 8000 Ziele angegriffen worden.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Slowenien limitiert Tankmenge an Tankstellen wegen Engpässen
- Netanjahu: Länder sollen sich Kampf gegen Iran anschliessen
- Katar: ein weiteres Todesopfer bei Helikopterabsturz
- Israel: 15 Verletzte bei Raketenangriff auf Grossraum Tel Aviv
- Israel bestätigt direkte Einschläge in Arad und Dimona
- Israel: Zerstörungen in libanesischen Grenzorten beschleunigt
- Neue Siedlergewalt im besetzten Westjordanland
- Katar: sechs Tote bei Absturz eines Militärhelikopters
- Ein Toter bei Raketenangriff auf Israels Norden
- Neue iranische Raketenangriffe auf Israel