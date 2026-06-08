- Der Iran will die von den USA errichtete Seeblockade nach den Worten seines Chefunterhändlers Mohammad Bagher Ghalibaf durchbrechen.
- Das iranische Militär hat seine jüngsten Angriffe gegen Israel vorerst für beendet erklärt. Zugleich drohte Teheran aber mit härteren Angriffen, sollte Israel seine Attacken im Libanon fortsetzen.
- Israels Armee hatte zuvor Raketenangriffe aus dem Iran gemeldet. Israel griff darauf Ziele im Iran an. Der Einsatz ist nun beendet.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Trump warnt Netanyahu vor Krieg gegen Iran im Alleingang
- Libanon: Fast 3500 Angriffe Israels während Waffenruhe
- Krieg treibt Energiekosten: EU zahlt Milliarden für Importe
- Iran: Neuer Sicherheitsgürtel von Hormus bis zum Roten Meer
- Verfahren gegen Ben-Gvir in Italien wegen Gaza-Hilfsflotte
- Libanons Präsident bietet Israel Gespräch zu Nichtangriffspakt an
- Irans Chefunterhändler: Werden US-Seeblockade durchbrechen
- Irans Fussballer erinnern mit Ansteckpins an getötete Kinder
- US-Militär greift Tanker mit Ziel iranischer Hafen an
- Rakete aus dem Jemen in Saudi-Arabien abgestürzt
Quellen: Agenturen, SRF