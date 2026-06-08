 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg in Nahost Medien: Trump warnt Netanjahu bei Krieg gegen Iran vor Alleingang

Autor: 

08.06.2026, 06:36

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Trump warnt Netanyahu vor Krieg gegen Iran im Alleingang
  • Libanon: Fast 3500 Angriffe Israels während Waffenruhe
  • Krieg treibt Energiekosten: EU zahlt Milliarden für Importe
  • Iran: Neuer Sicherheitsgürtel von Hormus bis zum Roten Meer
  • Verfahren gegen Ben-Gvir in Italien wegen Gaza-Hilfsflotte
  • Libanons Präsident bietet Israel Gespräch zu Nichtangriffspakt an
  • Irans Chefunterhändler: Werden US-Seeblockade durchbrechen
  • Irans Fussballer erinnern mit Ansteckpins an getötete Kinder
  • US-Militär greift Tanker mit Ziel iranischer Hafen an
  • Rakete aus dem Jemen in Saudi-Arabien abgestürzt

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.6.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)