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Krieg in Nahost Netanjahu: Weitere Länder müssen sich Iran-Krieg anschliessen

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Themen in diesem Newsticker

  • Merz telefoniert mit Trump
  • Israel greift wichtige Brücke im Süden des Libanons an
  • Iran warnt vor Angriff auf Kraftwerke
  • Angriffe in Golfstaaten gehen weiter
  • Slowenien limitiert Tankmenge an Tankstellen wegen Engpässen
  • Netanjahu: Länder sollen sich Kampf gegen Iran anschliessen
  • Katar: ein weiteres Todesopfer bei Helikopterabsturz
  • Israel: 15 Verletzte bei Raketenangriff auf Grossraum Tel Aviv
  • Israel bestätigt direkte Einschläge in Arad und Dimona
  • Israel: Zerstörungen in libanesischen Grenzorten beschleunigt

10vor10, 19.3.2026, 21:50 Uhr

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