- Israels Ministerpräsident Netanjahu hat weitere Länder dazu gedrängt, sich dem Kampf gegen den Iran anzuschliessen.
- Ein iranischer Raketenangriff auf den Süden Israels hat über 100 Menschen verletzt. Einem israelischen Militärsprecher zufolge kamen dabei ballistische Raketen zum Einsatz.
- US-Präsident Donald Trump setzt dem Iran ein 48-stündiges Ultimatum zur Öffnung der Strasse von Hormus. Andernfalls würden die USA iranische Kraftwerke angreifen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Merz telefoniert mit Trump
- Israel greift wichtige Brücke im Süden des Libanons an
- Iran warnt vor Angriff auf Kraftwerke
- Angriffe in Golfstaaten gehen weiter
- Slowenien limitiert Tankmenge an Tankstellen wegen Engpässen
- Netanjahu: Länder sollen sich Kampf gegen Iran anschliessen
- Katar: ein weiteres Todesopfer bei Helikopterabsturz
- Israel: 15 Verletzte bei Raketenangriff auf Grossraum Tel Aviv
- Israel bestätigt direkte Einschläge in Arad und Dimona
- Israel: Zerstörungen in libanesischen Grenzorten beschleunigt