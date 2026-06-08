- Die USA und der Iran haben sich nach Angaben des pakistanischen Ministerpräsidenten Shehbaz Sharif auf einen Rahmen für ein Friedensabkommen geeinigt. Der Iran bleibt abwartend.
- Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump dem Iran vorgeworfen, Falschinformationen über mögliche Verabredungen mit den USA zu verbreiten.
- Die Trauerfeierlichkeiten für Ali Chamenei, den getöteten geistlichen Führer des Irans, finden nächsten Monat statt.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Iran: Unterzeichnung der Absichtserklärung nicht am Sonntag
- Pakistan: Unterzeichnung in den nächsten 24 Stunden möglich
- Iran plant Beisetzung von Chamenei am 9. Juli
- Das ist über den Stand der Verhandlungen bekannt
- Israel ordnet Evakuierung von 20 Orten im Südlibanon an
- US-Militär: Iranische Drohnenangriffe bei Hormus abgewehrt
- Iran will Verwaltung der Strasse von Hormus neu regeln
- Iranischer Aussenminister: Israel will US-Abkommen sabotieren
- Schweiz bietet sich als Gastgeber für Abkommen an
- Pakistan: Iran und USA haben sich über Abkommen verständigt
Quellen: Agenturen, SRF