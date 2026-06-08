Iran: Unterzeichnung der Absichtserklärung nicht am Sonntag

Pakistan: Unterzeichnung in den nächsten 24 Stunden möglich

Iran plant Beisetzung von Chamenei am 9. Juli

Das ist über den Stand der Verhandlungen bekannt

Israel ordnet Evakuierung von 20 Orten im Südlibanon an

US-Militär: Iranische Drohnenangriffe bei Hormus abgewehrt

Iran will Verwaltung der Strasse von Hormus neu regeln

Iranischer Aussenminister: Israel will US-Abkommen sabotieren

Schweiz bietet sich als Gastgeber für Abkommen an