 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg in Nahost Pakistan: Iran-Deal voraussichtlich innerhalb von 24 Stunden

Autor: 

08.06.2026, 06:36

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Pakistan: Unterzeichnung in den nächsten 24 Stunden möglich
  • Iran plant Beisetzung von Chamenei am 9. Juli
  • Das ist über den Stand der Verhandlungen bekannt
  • Israel ordnet Evakuierung von 20 Orten im Südlibanon an
  • US-Militär: Iranische Drohnenangriffe bei Hormus abgewehrt
  • Iran will Verwaltung der Strasse von Hormus neu regeln
  • Iranischer Aussenminister: Israel will US-Abkommen sabotieren
  • Schweiz bietet sich als Gastgeber für Abkommen an
  • Pakistan: Iran und USA haben sich über Abkommen verständigt
  • Iran meldet nahenden Abschluss eines Abkommens

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 11.6.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)