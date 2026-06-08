- Die USA und der Iran haben sich dem Vermittler Pakistan zufolge über ein Abkommen verständigt. Man arbeite nun daran, die nächsten Schritte zu finalisieren.
- Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump dem Iran vorgeworfen, Falschinformationen über mögliche Verabredungen mit den USA zu verbreiten.
- Trump hat mitgeteilt, die geplanten Angriffe gegen den Iran seien abgesagt. Grund sei, dass die Diskussionen mit dem Iran über ein Abkommen vorangekommen seien. Eine Einigung sei schon am Wochenende möglich.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
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Quellen: Agenturen, SRF