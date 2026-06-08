Schweiz bietet sich als Gastgeber für Abkommen an

Pakistan: Iran und USA haben sich über Abkommen verständigt

Iran meldet nahenden Abschluss eines Abkommens

Trump wirft Iran Falschaussagen vor

Agentur: Iran besteht auf Atomprogramm und Hormus-Kontrolle

Bundesrat skizziert Hisbollah-Verbot

Pakistan: Fortschritte bei US-Verhandlungen mit dem Iran

Aktienmärkte reagieren positiv auf Berichte über Rahmenabkommen

Iranische Agentur: Entwurf sieht Ende von US-Sanktionen vor