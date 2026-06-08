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Krieg in Nahost Pakistan: Iran und USA haben sich über Abkommen verständigt

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08.06.2026, 06:36

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Themen in diesem Newsticker

  • Schweiz bietet sich als Gastgeber für Abkommen an
  • Pakistan: Iran und USA haben sich über Abkommen verständigt
  • Iran meldet nahenden Abschluss eines Abkommens
  • Trump wirft Iran Falschaussagen vor
  • Agentur: Iran besteht auf Atomprogramm und Hormus-Kontrolle
  • Bundesrat skizziert Hisbollah-Verbot
  • Pakistan: Fortschritte bei US-Verhandlungen mit dem Iran
  • Aktienmärkte reagieren positiv auf Berichte über Rahmenabkommen
  • Iranische Agentur: Entwurf sieht Ende von US-Sanktionen vor
  • Insider: US-Militär schiesst zwei iranische Drohnen ab

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 11.6.2026, 19:30 Uhr

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